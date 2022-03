Tempo di bilancio e bilanci

La Giunta di Castello di Chiesanuova, a poco più di un anno dall’insediamento, fa un bilancio dell’operato 2021, caratterizzato da restrizioni pandemiche ed economiche. Le prime attività intraprese sono state l’approvazione del Regolamento interno, l’apertura di una pagina Facebook, per una comunicazione diretta con i cittadini e un nuovo sito internet dedicato al Castello che sarà disponibile nei prossimi mesi. Nel 2021 sono ripartiti gli eventi, sospesi l’anno precedente a causa del Covid-19, come la giornata ecologica, festa del Castello, riuso, ventennale di Manuel Poggiali e celebrazione della vittoria al Palio dei Castelli. È stata promossa con successo l’istanza d’Arengo per rendere obbligatoria la prevenzione alla diffusione della processionaria dei pini, sia sui terreni pubblici che privati (Istanza attualmente approvata ma da rendere esecutiva). Nell’ultimo anno inoltre sono state ultimate opere pubbliche quali recinzione per sgambamento cani (di prossima inaugurazione), completamento lavori al cimitero, inserimento di un’installazione-gioco al Parco della Mezzanotte, installazione di tre nuovi punti luce (via Bentivegna della Valle) quest’ultimi finanziati direttamente dalla Giunta. Infine, nel dicembre scorso, è stato consegnato il “Bonus Bebè” per i nuovi nati nel Castello e donato un libro per i bambini delle scuole elementari e d’infanzia in occasione del Natale. A far vedere il bicchiere mezzo vuoto sono i lavori ancora fermi alla nuova mura di Teglio con rimozione delle barriere new jersey, nonostante i numerosi solleciti e incontri con Segreterie e Uffici competenti . Inoltre sono stati richiesti maggiori investimenti per la sicurezza stradale, poiché le scarse risorse e i piccoli interventi di manutenzione ordinaria sull’asfalto compromesso non sono sufficienti di fronte a una situazione di manto stradale che in diversi punti del territorio richiederebbe il rifacimento completo. Con l’arrivo della primavera , la gestione del verde pubblico diventa più impegnativa. La Giunta ha richiesto un’adeguata gestione e puntuale taglio dell’erba, lato strada e nei parchi. La Giunta infine esprime forte preoccupazione e continuerà a sostenere con massima determinazione la presenza dei servizi all’interno del Castello come Ambulatorio, Banca e Poste, ridotti al minimo, presumibilmente con una sola apertura settimanale, che non soddisfa le richieste dei cittadini. La Giunta di Castello di Chiesanuova non mancherà di fare la sua parte. Si allega il riepilogo dettagliato delle attività svolte.

Resoconto attività nel primo anno di mandato (dicembre 2020 - dicembre 2021):

Come noto la Giunta di Castello, nell’attuale composizione (ridotta da 8 a 6 membri), si è insediata nel dicembre 2020, in esito ad una consultazione elettorale svoltasi, per la prima volta, in pieno periodo pandemico e ad una campagna elettorale che, per prudente scelta di entrambe le liste, si è sviluppata eccezionalmente senza ricorso a pubbliche assemblee. Nonostante le restrizioni delle normative pandemiche e, ancor più, le ristrettezze delle finanze pubbliche e delle risorse umane a disposizione degli uffici e delle aziende di Stato, con i conseguenti effetti dilatori sull’esecuzione delle opere pubbliche (anche se già approvate), la Giunta di Castello di Chiesanuova, nell’anno in esame, ha svolto regolarmente la sua attività, con i seguenti risultati:

1) è stato ufficializzato il nuovo Regolamento interno ed il nuovo Mansionario, che, oltre ai ruoli di Capitano (Marino Rosti) e Segretario (Maddalena Muccioli, anche membro effettivo del Consiglio dei Poteri Locali e Regionali d’Europa con sede a Strasburgo), vede la designazione di Vittorio Broccoli a referente per le attività di comunicazione, di Franca Righi a referente per l’organizzazione degli eventi, di Lino Ceccoli a referente per la gestione attrezzature e logistica e di Fabio Mazza a referente per gli affari legali e istituzionali;

2) è stata rafforzata la comunicazione ai residenti attraverso l’utilizzo di una nuova pagina Facebook, l’avvio del processo di sostituzione del sito internet (fermo al 2015), la trasmissione per mail ai residenti in mailing list degli avvisi di convocazione delle sedute e dei comunicati emanati dalla Giunta stessa;

3) è stata elaborata e presentata, previa raccolta firme in piazza, l’istanza d’Arengo per rendere obbligatoria la prevenzione alla diffusione della processionaria dei pini, sui terreni sia pubblici sia privati (Istanza attualmente approvata ma da rendere esecutiva);

4) sono stati organizzati i seguenti eventi aperti al pubblico, in ordine cronologico: - 25/04/2021: Giornata Ecologica - 11-13/06/2021: Tradizionale Festa del Castello - 12/09/2021: Evento del riuso - 10/10/2021: Celebrazione della vittoria del Castello di Chiesanuova al tradizionale Palio dei Castelli con la Federazione Balestrieri Sammarinese - 05/12/2021: Ventennale Manuel Poggiali al Cinema Pennarossa

5) sono stati destinati diversi contributi economici ad iniziative promosse dalla Giunta o patrocinate dalla stessa, tra i quali rientrano i “bonus bebè” per i nuovi nati nel Castello, la donazione delle mascherine chirurgiche alla Scuola Elementare di Chiesanuova, il dono di un libro a ciascun alunno delle scuole elementari e d’infanzia di Chiesanuova in occasione del Natale, ed altre iniziative volte ad aiutare le famiglie bisognose residenti a San Marino, le associazioni sammarinesi senza scopo di lucro, eccetera; 6) sul fronte dei servizi si è più volte sollecitata una maggiore attenzione da parte degli uffici competenti a garantire, in maniera efficace ed efficiente, il servizio ambulatoriale anche a Chiesanuova e a potenziare il trasporto pubblico (Linea 1 Ati) per evitare assembramenti durante le corse scolastiche;

7) sul fronte delle opere pubbliche:

- è stata inserita un’installazione-gioco al Parco della Mezzanotte, con tappeto anti-urto;

- è stata completata la recinzione dell’area sgambamento cani (di prossima inaugurazione); - sono stati ultimati i lavori al Cimitero;

- con il contributo economico diretto della Giunta, sono stati installati n.3 nuovi punti luce in via Bentivegna della Valle (nell’esercizio 2022 verrà completata l’illuminazione in via Bentivegna della Valle e in via Angelo di Ventura);

- sono state acquistate ulteriori alberature per la perimetrazione della pubblica area verde lungo la nuova bretella, recentemente piantumate;

- è stato inserito il cartello di pendenza all’imbocco in salita di Strada La Venezia ed uno ulteriore che anticipa il divieto di accesso ai mezzi pesanti (oltre 10m) in corrispondenza della piana dei Molarini;

- è stato impiegato lo stanziamento pubblico di 10.000 euro per la riasfaltatura di Strada Ca’ Balducci;

- è in fase di appalto esecutivo la nuova mura con rimozione delle barriere new jersey a Teglio, in seguito ai numerosi solleciti ed incontri con le Segreterie e gli Uffici competenti;

- sono di prossima realizzazione (confermata per la primavera 2022) gli interventi già approvati per l’installazione dei due autovelox (uno scendendo dai Confini, l’altro provenendo da Teglio);

- sono state formalizzate richieste per altri interventi relativi alla messa in sicurezza della viabilità su Strada La Venezia, in attesa di valutazione degli Uffici competenti, quali: l’inserimento anche all’imbocco su Strada dell’Olmeda del divieto a scendere per i mezzi pesanti (oltre 10m), l’illuminazione lampeggiante del cartello indicante la pendenza della salita, l’inserimento a Gualdicciolo, all’imbocco su Strada del Lavoro, di un cartello di anticipazione del divieto di transito in direzione Chiesanuova che i mezzi pesanti troveranno ai Molarini;

- è stata inoltre reiterata la richiesta di una “casa dell’acqua” ed è stata fatta domanda agli uffici competenti di mettere a progetto la realizzazione di un campetto polifunzionale in erba sintetica in via Bentivegna della Valle, nella pubblica area verde adiacente al campo da calcetto, dove poter praticare, a livello amatoriale, pallavolo, tennis e basket, così da completare, insieme al campo da rugby, una zona sportiva all’aperto per i ragazzi.

Tutto quanto sopra, al netto ovviamente delle attività correnti, quali: pareri di legge, partecipazione agli organismi scolastici (consigli d’istituto e consigli di circolo) e, per il Capitano, alle riunioni della Consulta dei Capitani, della Commissione Politiche Territoriali e presso le Segreterie di Stato. Si auspica che, se non lo è stato il 2021, l’anno della ripartenza possa essere il 2022, sia sotto il profilo pandemico, sia sotto il profilo della capacità di investimento pubblico su viabilità, valorizzazione del territorio e servizi alla collettività. La Giunta di Castello di Chiesanuova non mancherà di fare la sua parte.

Cs - Giunta di Castello di Chiesanuova