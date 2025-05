Tennis. Scuola Federale: i risultati del weekend

Tennis. Scuola Federale: i risultati del weekend.

Fine settimana positiva per i giovani allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino. Amelia Valentini , impegnata con la rappresentativa di Rimini nella fase di Macroarea Nord-Est della Coppa delle Province, ha centrato la qualificazione alla fase nazionale (successi per 5-3 contro Verona e oer 6-3 contro Forlì-Cesena), in programma nel mese di giugno. Nicolò Bollini ha guadagnato l'accesso al tabellone finale nel torneo Emilia-Romagna Junior Tour Under 14 in scena sui campi del Villa Carpena. Il giovane biancazzurro ha superato, nell'ordine, il 4.3 Alberto Marciano (6-0 7-5) e il 4.1 Francesco Moretti, terza testa di serie del tabellone (6-4 6-4). Domani scenderà in campo nel tabellone finale. Al via delle qualificazioni anche Marco Fantini , che si è arreso a Francesco Di Tante (6-0 6-2). Nei giorni scorsi Alberto Lonferini è sceso in campo invece nel Rodeo Under 14 del Tennis Club Villanova, a Bagnacavallo. Il 4.1 sammarinese ha esordito con una vittoria per 4-1 5-3 su Tommaso Volponi ma si è dovuto poi arrendere alla testa di serie numero 1 Francesco Cangini, poi finalista, per 5-3 4-5(3) 7-3. Infine, domenica la formazione “B” del San Marino Tennis Club, composta dagli allievi del settore agonistico, ha vinto 2-1 contro il Tennis Viserba “B” nella fase a gironi del Campionato di Serie D4 grazie ai successi in singolare di Gian Nicola Lonfernini e Alessandro Ciacci .

c.s. FST

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: