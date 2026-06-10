Tennistavolo. Domenica 14 giugno 49° Coppa Marche e Memorial Don Giuseppe Innocentini

Ritorna sul Titano la prestigiosa 49° COPPA MARCHE - MEMORIAL DON GIUSEPPE INNOCENTINI in programma DOMENICA 14 giugno 2026 ore 9 intera giornata al Multieventi Sport Domus Serravalle, San Marino; evento promosso e organizzato da Juvenes Tennistavolo e Comitato Regionale FITET Marche. Saranno presenti alla gara pongistica le Società della Regione Marche e la Juvenes Tennistavolo che si contenderanno la Coppa e il Trofeo dedicato al fondatore della Juvenes Don Peppino. La Società Sportiva Juvenes a conclusione delle attività agonistiche 2025/2026 desidera ringraziare e complimentarsi con tutti gli Atleti/e, Tecnici e Collaboratori che sono stati protagonisti con brillanti risultati ai Campionati a Squadre, Tornei Nazionali e Regionali della FITET nella corrente stagione, con l’auspicio di migliorarsi per continuare con impegno e passione ai prossimi appuntamenti che li attendono.

C.s. - Società Sportiva Juvenes







