Tentata concussione, la nota di Simone Celli

Favorevoli o sfavorevoli che siano, le sentenze vanno sempre rispettate.

E’ un principio che vale anche in questa circostanza.

Non intendo formulare commenti o considerazioni in riferimento ad una sentenza che comunque non è ancora definitiva, anticipando che percorrerò ogni strada possibile per affermare la mia innocenza.

Colgo tuttavia questa occasione per rappresentare la mia gratitudine all’Avv. Enrico Carattoni per il supporto legale ed umano che mi ha assicurato con serietà e professionalità in questo periodo. Ringrazio altresì tutte le persone che in queste ore mi hanno manifestato amicizia e vicinanza umana.

Mi sia concessa, in conclusione, un’ultima amara riflessione.

Per quanti errori possa aver compiuto nel corso del mio impegno politico, la vicenda giudiziaria che mi vede coinvolto – così come le stesse conclusioni della relazione della Commissione Consiliare di inchiesta sulle responsabilità politiche ed amministrative riferite a Banca Cis – hanno confermato che mai ho beneficiato di vantaggi economici e personali, né diretti né indiretti.

Non ho mai favorito familiari, parenti ed amici, assicurando loro laute consulenze o posti di lavoro nella pubblica amministrazione (prassi che si sta consolidando sempre di più nella gestione governativa).

Non mi sono garantito percorsi lavorativi e professionali di favore, né pubblici né privati, sfruttando gli incarichi istituzionali ricoperti.

Non ho mai percepito tangenti o somme di denaro illecite.



Distinti saluti.

c.s.

Dott. Simone Celli