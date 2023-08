Terminata la rassegna musicale Castellaccio Vibra Musica 2023

Si è conclusa nel migliore dei modi la Visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini nel Castello di Fiorentino per valorizzare i luoghi peculiari del territorio anche se il tempo, non proprio del tutto estivo, ha reso necessaria una modifica al programma offerto dalla Giunta di Castello. Infatti dopo l’annullo della camminata ecologica prevista sui sentieri del Castellaccio, si è proseguito con l’esecuzione dell’ultimo concerto della rassegna musicale Castellaccio Vibra Musica 2023, preceduta dalla dissertazione del Prof. Verter Casali su questo luogo storico. Il Capitano di Castello Claudio Mancini e tutta la Giunta di Fiorentino, orgogliosi ed emozionati per questa importante partecipazione al Castellaccio di Fiorentino delle massime autorità Sammarinesi e del Segretario di Stato Gian Nicola Berti, ringraziano vivamente le autorità e tutti coloro che hanno partecipato. Un ringraziamento particolare anche al M° Sergio Scappini che con la sua fisarmonica ha offerto una prestazione strabiliante nonché la bravissima soprano Elisa Prosperi che con la sua voce ha incantato i presenti. Entrambe hanno ricevuto i complimenti dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti dal Segretario di Stato dal Capitano di Castello e dalla Giunta nonché dal pubblico presente. Si ringrazia inoltre il M° Augusto Ciavatta per la brillante direzione artistica e tutto il personale che ha collaborato per la buona riuscita dell’evento. La valorizzazione di luoghi peculiari e degli aspetti culturali inediti nel Castello di Fiorentino è stato raggiunto. Arrivederci alla prossima edizione Castellaccio Vibra Musica 2024.

Cs - Giunta di Castello di Fiorentino

