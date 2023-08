Terminati i lavori di completamento di Strada delle Seriole ed importanti interventi di consolidamento e bonifica idrogeologica

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica la conclusione dei lavori di completamento di Strada delle Seriole in località Galavotto. La realizzazione dell’ultimo tratto di Strada delle Seriole consente il collegamento tra plessi industriali che prima non esisteva, migliora la sicurezza stradale con l’introduzione del senso unico possibile grazie al collegamento della strada in oggetto con Strada di Galavotto, agevola il carico e scarico dei mezzi di trasporto e la creazione di numerosi parcheggi per la sosta dei veicoli dei dipendenti che lavorano in zona. Sono stati condotti rilevanti Interventi di consolidamento e bonifica idrogeologica del terreno adiacente in quanto tale zona era stata interessata da un movimento franoso che aveva causato lo smottamento dell’attuale porzione di terreno su cui è stata realizzata la nuova carreggiata. Al fine di garantire la stabilità della strada è stato predisposto un adeguato sistema di drenaggio, sia profondo tramite trincee drenanti sotto il paino di viabilità, lungo la linea di massima pendenza, sia a tergo della scogliera di sostegno. Al fine di tutelare la sicurezza è inoltre attivo un sistema di monitoraggio con inclinometri e piezometri che permette una corretta valutazione nel tempo della stabilità delle opere e l’acquisizione di elementi in base ai quali definire la sicurezza della viabilità. Va ricordato che da quando è stata realizzata la zona produttiva, la strada non è stata completata ed oggi, a distanza di oltre 30 anni, trova definitivamente completamento grazie all’impegno di tutte le parti chiamate in causa: Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, imprenditori, progettisti e maestranze dell’AASLP che vi hanno lavorato. Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Tengo a precisare che l’intervento è stato condotto interamente dalle professionalità alle dirette dipendenze dell’Azienda, dalla progettazione, alla direzione lavori sino alle maestranze. Un intervento atteso da decenni che è stato condiviso tra il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti e gli imprenditori delle attività industriali ed artigianali che insistono sull’area con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, agevolare la circolazione dei mezzi pesanti che quotidianamente servono gli stabilimenti produttivi che insistono sulla via nonché consentire la sosta sicura per il carico e scarico grazie alla creazione di aree appositamente dedicate, oltre alla creazione di numerosi parcheggi per le automobili al fine di dare un servizio ai dipendenti che quotidianamente devono raggiungere il posto di lavoro.”

Cs - AASLP