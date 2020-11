Termine ultimo per la presentazione delle richieste per il sostegno alla liquidità dei nuclei familiari e degli operatori economici

Termine ultimo per la presentazione delle richieste per il sostegno alla liquidità dei nuclei familiari e degli operatori economici di cui agli articoli 19 e 20 del Decreto legge 21 aprile 2020 n.63, ratificato con Decreto Legge 26 maggio 2020 n.91.

Come noto, al fine di supportare le esigenze di liquidità dei nuclei familiari e degli operatori economici venutasi a creare nel contesto dell’emergenza da COVID-19, il Congresso di Stato ha disciplinato con apposito Decreto Legge 63/2020, ratificato con Decreto Legge 26 maggio 2020 n.91, le condizioni di rilascio, da parte dell’Ecc.ma Camera, di apposita garanzia sui finanziamenti concessi da istituti finanziari sammarinesi entro il 31 dicembre 2020. Stante quanto sopra riportato, la scrivente Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio rammenta i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento, di cui al menzionato Decreto, precisando che: - per le persone fisiche, così come previsto dal comma 7 dell’articolo 7 del Regolamento 3/2020, le domande di ammissione al beneficio ivi previsto, dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2020 alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio. La relativa modulistica è presente e scaricabile presso il sito www.finanze.sm; - per gli operatori economici, non essendo stata prevista una data finale di presentazione delle domande agli istituti finanziatori, si invitano i soggetti richiedenti a contattare immediatamente l’istituto bancario prescelto, al fine di predisporre l’idonea documentazione prodromica alla richiesta.

