Terra di San Marino: #AssaporiAMOacasa

Probabilmente anche tu, come me e tanti altri, devi passare in casa molto più tempo del solito. In questi giorni una delle cose più importanti è mantenere attivo il cervello, le mani e - perché no? - il palato Ecco perché ho deciso di attivare un contest culinario tra tutti i nostri fan sparsi nel web a colpi di piatti gustosi rigorosamente realizzati con i prodotti marcati e certificati #terradisanmarino. Partecipare è molto facile: il Consorzio Terra periodicamente tramite la propria pagina FB comunica la ricetta da preparare, ti devi fare riprendere mentre realizzi il piatto insieme ai prodotti Terra di San Marino che stai utilizzando … quando il piatto è pronto pubblica il video sulla tua pagina fb e tagga @consorzioterradisanmarino. A tutti i partecipanti in regalo prodotti a marchio Terra di San Marino che potranno ritirare consegnando il buono che verrà inviato, presso il Consorzio Vini Tipici nelle date che indicheremo sulla pagina FB .

Per il primo contest omaggiamo:

kg di farina di grano tenero tipo 2 macinata a pietra

1 kg di farina di grano tenero tipo 0

2 confezioni di yogurt naturale

La ricetta da preparare è la CIAMBELLA ALLO YOUGURT Gli ingredienti base Terra di San Marino farina e yogurt naturale … il resto lo metti tu e la tua fantasia !!! Questo primo contest culinario parte oggi (6 aprile 2020) e terminerà il 19 aprile 2020, il buono verrà inviato il 19 aprile.

c.s. Terra di San Marino