“Terra in Pace”: a Rimini la Festa della Pace 2026 dell’Azione Cattolica dei Ragazzi

Ogni anno, nel mese di gennaio, l’Azione Cattolica Italiana pone particolare attenzione al tema della Pace, coinvolgendo bambini e ragazzi, giovani e adulti. Quest’anno l’Azione cattolica dei Ragazzi (Acr) di San Marino-Montefeltro ha scelto di vivere la Festa della Pace 2026 insieme all’Acr di Rimini, nel desiderio di avviare relazioni di amicizia e di progettare insieme percorsi comuni. Le due associazioni si ritroveranno a Rimini, sabato 17 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 in Piazza Cavour per un momento di festa, durante il quale riflettere concretamente sul tema della pace insieme al nostro Vescovo Mons. Domenico Beneventi. La piazza della città sarà teatro di giochi, attività e laboratori adatti alle diverse età dei bambini. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Segreteria di stato Istruzione e Cultura e della Segreteria di stato Affari Esteri della Repubblica di San Marino, insieme al patrocinio del Comune di Rimini. Lo slogan “Terra in Pace”, scelto dall’Azione Cattolica Italiana e titolo della festa, vuole sottolineare come la pace non sia un ideale lontano, ma un orizzonte possibile e realizzabile. Per questo sono invitati alla festa bambini e ragazzi, chiamati ad offrire il proprio personale contributo affinché l’ascolto, la comprensione e la collaborazione caratterizzino i loro spazi di vita quotidiani. In questo modo l’Acr cerca di corrispondere al messaggio del Santo Padre Leone XIV per la 59 a Giornata Mondiale della Pace “Verso una pace disarmata e disarmante” e si impegna come associazione a portare un messaggio di speranza in questo difficile momento storico.

