Terra Santa, è ancora possibile sperare? Dialogo con Andrea Avveduto

Di fronte a quanto è accaduto e continua ad accadere in modo sempre più cruento ed esteso nel vicino Medio Oriente, di fronte alle inenarrabili sofferenze di uomini e popoli, di fronte ad una escalation di conflitti che coinvolgono aree sempre più vaste, “dinnanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi” (Papa Leone XIV all’Angelus del primo marzo 2026) è ancora possibile sperare? Se guardiamo alle devastazioni presenti, tutto sembra congiurare in favore di una prospettiva pessimistica, comunque affidata alla sola forza dei potenti. Dove, in quali luoghi, in quali rapporti di convivenza e collaborazione, in quali esperienze di vita, possiamo invece rintracciare segni di speranza? Segni fragili, precari, piccoli e spesso nascosti, ma che manifestano la volontà di costruire o ri- costruire laddove sembra esserci solo il deserto. Di queste realtà, terre, popoli, persone, accadimenti, ci racconterà Andrea Avveduto, giornalista e responsabile della comunicazione Pro Terra Sancta, in un incontro pubblico mercoledì 11 marzo (ore 18.00) presso la Sala Montelupo di Domagnano, promosso dalla Cooperativa Culturale “Il Sentiero”. Modererà la giornalista de Il Ponte Filomena Armentano.

