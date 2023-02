Terremoto: sempre più drammatica la situazione in Turchia e Siria

Terremoto: sempre più drammatica la situazione in Turchia e Siria.

La Caritas Diocesana di San Marino-Montefeltro, in contatto con Caritas Italiana, segue gli sviluppi del catastrofico terremoto che ha colpito il sud-est della Turchia ed il nord della Siria. Le necessità umanitarie sono enormi. “Manca acqua potabile, elettricità, le vie di comunicazione sono interrotte”: queste le parole del Vescovo Paolo Bizzeti, Vicario apostolico dell’Anatolia e Presidente della Caritas in Turchia. In tutta l’area colpita dal sisma le condizioni meteo, con neve e temperature sotto lo zero, rendono i soccorsi più complicati. In Turchia la Caritas, in coordinamento con le autorità locali, sta accogliendo gli sfollati in luoghi sicuri all’aperto. Ha già distribuito 400 coperte e 100 pasti caldi per le persone sfollate a Iskenderun. Presso l’episcopio sono stati messi a disposizione spazi all’aperto che al momento restano i più sicuri. In Siria, la Caritas locale era già attiva in gran parte del territorio con programmi di assistenza umanitaria, sanitaria e riabilitazione economica. Si tratta di un’area particolarmente complessa che accoglieva già molti sfollati di una guerra che ha ancora focolai di conflitto. Caritas Italiana ha espresso vicinanza, solidarietà e cordoglio alle Chiese locali ed è in costante contatto con Caritas Turchia, Caritas Siria e la rete Caritas Internazionale per sostenere l’organizzazione degli aiuti ed il coordinamento. Grazie al contributo della Conferenza Episcopale Italiana è stato predisposto un primo stanziamento di fondi per il sostegno degli interventi. Considerata la difficile situazione socio-politica dei territori colpiti, nonché il delicato equilibrio in cui operano le Chiese, è necessario il massimo coordinamento. Si chiede di non effettuare raccolte di beni materiali e di non inviare beni all’estero. La forma di aiuto più opportuna resta la colletta in denaro, sostenendo Caritas Italiana per gli interventi che si stanno attivando in loco. Per sostenere Caritas Italiana si può effettuare una donazione alla Caritas Diocesana attraverso i C/C seguenti:

Per l’Italia: DIOCESI SAN MARINO-MONTEFELTRO – IBAN: IT59D0306968481100000000471

Per San Marino: DIOCESI SAN MARINO-MONTEFELTRO – IBAN: SM57L0854009805000050188430

la cui raccolta sarà inviata a Caritas Italiana.

Il Direttore Caritas Diocesana Luca Foscoli

