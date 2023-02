Terremoto tra Siria e Turchia La Fondazione AVSI impegnata in aiuti immediati ai feriti ad Aleppo

AVSI è pronta sul campo per aiutare immediatamente migliaia di feriti e sfollati ad Aleppo, a 100 km dall’epicentro del terremoto tra Turchia e Siria, “il più devastante degli ultimi 24 anni nella regione”. “La situazione ad Aleppo purtroppo è disastrosa” ha confermato Filippo Agostino, responsabile di AVSI in Siria che è partito immediatamente da Damasco, sede centrale di AVSI nel Paese, per raggiungere il nord della Siria dove sta seguendo l’evolversi della situazione con lo staff di AVSI (7 persone). “Ad Aleppo stiamo pensando agli aiuti per gli sfollati e curando i feriti presso l’ospedale Saint Louis, uno degli ospedali che AVSI sostiene attraverso il progetto Siria Ospedali Aperti avviato nel 2017. L’Ospedale Saint Louis ha avuto solo piccoli danni – spiega Georges Nasrallah, responsabile del progetto Ospedali Aperti – ma abbiamo dovuto interrompere il lavoro ordinario per poter accogliere i feriti e curare immediatamente i casi più gravi. Il 6 febbraio abbiamo curato circa 80 persone tra feriti lievi e una decina di casi più gravi che hanno necessitato di interventi chirurgici”. “La situazione ad Aleppo è disastrosa, la città è distrutta, intere famiglie hanno perso la casa e fa molto freddo. Le persone non hanno le forze per affrontare un'ennesima emergenza dopo la guerra, le sanzioni economiche, la crisi finanziaria, il Covid e il colera”. Sono ancora le parole del responsabile AVSI in Siria. Dal 2015 AVSI è stabilmente in Siria, lavora con una rete capillare di partner e progetti per sostenere la popolazione siriana provata da oltre 10 anni di guerra. Lo staff locale, a poche ore dal terremoto tra Turchia e Siria, è già operativo per: • Curare i feriti presso l’ospedale Saint Louis di Aleppo; • Verificare quali sono i bisogni più urgenti per un aiuto immediato di primissima emergenza per chi ha perso la casa: coperte, cibo, vestiti. AVSI San Marino, che ha sostenuto fin dal 2017 il progetto Ospedali Aperti, invita ora ad offrire il proprio contributo in questa gravissima emergenza, utilizzando uno dei seguenti C/C intestati ad AVSI San Marino e specificando la causale “Terremoto tra Turchia e Siria. Aiuti ad Aleppo”:

Cassa di Risparmio IBAN SM42L0606709808 000080101391

Banca di San Marino IBAN SM51G0854009800000060127436

Banca Agricola Commerciale IBAN SM66S0303409800000060104846