Terreni pubblici, Segreteria Territorio: adottata la delibera per vendita e permuta

Terreni pubblici, adottata la delibera per vendita e permuta ai sensi del Regolamento 8/2025: iter trasparente e uguale per tutti

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente comunica che, in applicazione del Regolamento n. 8/2025, è stata adottata la delibera relativa alla vendita e alla permuta di terreni di proprietà pubblica. Si tratta di un passaggio amministrativo importante, frutto di un iter chiaro, ordinato e uguale per tutti i soggetti coinvolti. La delibera arriva a seguito del lavoro della Commissione Tecnica, che ha condotto una disamina puntuale e rigorosa di ogni singola posizione, garantendo che l’intero procedimento si svolgesse nel rispetto dei criteri di trasparenza, correttezza e parità di trattamento. Un metodo di lavoro che la Segreteria ritiene fondamentale in una materia delicata come quella della gestione del patrimonio pubblico, dove ogni decisione deve poter essere motivata, verificabile e coerente con le regole stabilite per tutti, senza eccezioni né corsie preferenziali. Il provvedimento passa ora all’esame del Consiglio Grande e Generale, che con il voto dei 39 Consiglieri sarà chiamato ad autorizzare e perfezionare definitivamente la pratica, completando così l’iter previsto dalla normativa vigente.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente







