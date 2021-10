“Terreni pubblici: vendita o concessione d’uso?” la serata pubblica di Rete

“Terreni pubblici: vendita o concessione d’uso?” la serata pubblica di Rete.

“Terreni pubblici: vendita o concessione d’uso?” è il titolo della serata pubblica organizzata da RETE per spiegare quali sono le posizioni del Movimento in merito alla cessione dei terreni di proprietà dello Stato, che si terrà domani sera, mercoledì 27 ottobre – alle ore 21:00, presso la Casa del Castello di Faetano. RETE è convinta che la tutela delle proprietà pubbliche e lo sviluppo delle aziende non siano interessi contrapposti ma che debbano essere declinati con reciproca soddisfazione, garantendo così sia le esigenze dei privati sia il patrimonio territoriale dello Stato.

Cs Movimento RETE



I più letti della settimana: