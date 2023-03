Territorio: 31 marzo scade termine domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria

Territorio: 31 marzo scade termine domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria.

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente ricorda che il giorno 31 marzo 2023 scadrà il termine per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria di cui al Decreto Legge 16 settembre 2022 n. 134. Scaduto il termine del 31 marzo 2023 la domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria potrà essere ancora presentata ai sensi del comma 9 dell’articolo unico del predetto decreto legge fino al 31 dicembre 2024 con la maggiorazione dei relativi oneri pari al 30%. Come previsto dallo stesso decreto legge, il predetto termine non verrà prorogato e pertanto si invita la cittadinanza ad usufruire dell’ulteriore periodo di tempo previsto per legge per sanare gli eventuali vizi insistenti sugli immobili in proprietà rientranti nelle categorie sanabili ai sensi dalla Legge 7 agosto 2017 n. 94 e successive modifiche e integrazioni. Per maggiori informazioni, si invita, la cittadinanza e tutti coloro che sono interessati a regolarizzare i propri immobili ad attivarsi quanto prima per la presentazione della domanda entro il termine di cui sopracitato e contattare un tecnico di fiducia e/o contattare l’Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia al seguente numero di telefono 0549-882165 al fine di ricevere tutte le informazioni utili sulle modalità di presentazione della domanda.

