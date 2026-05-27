Territorio e formazione: nuovi percorsi professionali per accompagnare la trasformazione di San Marino

Grande soddisfazione, da parte di tutti i promotori, per l’avvio di nuovi percorsi formativi dedicati ai settori della manutenzione, dell’edilizia e della cura del territorio, strumenti considerati strategici per accompagnare la crescita e la trasformazione della Repubblica di San Marino. I corsi sono promossi dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, dall’Ufficio per il Lavoro e dalle Politiche Attive, nell’ambito di una collaborazione finalizzata a rafforzare competenze professionali e opportunità occupazionali. In parallelo al percorso della nuova Legge sulla Pianificazione Strategica Territoriale, che punta a ridisegnare il Paese rendendolo più moderno, sostenibile e vicino ai bisogni della società contemporanea, assume un ruolo sempre più centrale il tema della formazione e della valorizzazione delle competenze. Negli ultimi mesi sono stati attivati diversi percorsi specifici: dal corso per scalpellini e restauratori della pietra, alla formazione dedicata alla manutenzione del verde pubblico e del territorio in collaborazione con AASLP, fino al nuovo corso promosso insieme alla Cassa Edile per operatori del settore delle costruzioni.

“Non basta immaginare e progettare il futuro del nostro territorio – dichiara il Segretario di Stato Matteo Ciacci – ma servono persone preparate, competenti e qualificate che possano concretamente realizzarlo e mantenerlo nel tempo. Investire sulla formazione significa investire sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza e sulle opportunità per le nuove generazioni. La formazione deve camminare insieme alla pianificazione e alla visione del futuro – conclude Ciacci – ed è così che possiamo costruire una San Marino più preparata, più competitiva e capace di affrontare le sfide dei prossimi anni”.

Sottolinea l’importanza dell’iniziativa anche il Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori: “Questi percorsi rappresentano un investimento concreto sulle persone e sulle professionalità del nostro Paese. Formazione, occupazione e sviluppo devono procedere insieme per creare nuove opportunità lavorative e rafforzare la competitività del sistema sammarinese”.

Le Segreterie di Stato evidenziano inoltre come questi percorsi rappresentino un’importante occasione di crescita professionale e occupazionale, contribuendo a rafforzare competenze tecniche sempre più richieste dal mercato del lavoro sammarinese. Un ringraziamento viene rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti formativi: enti di formazione, aziende, professionisti, docenti, AASLP, Cassa Edile e realtà del territorio.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente







