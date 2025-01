Territorio: una legge per l'emergenza casa Depositato un provvedimento legislativo per affrontare il delicato tema delle difficolta di cerca casa

Territorio: una legge per l'emergenza casa.

La Segreteria di Stato per il Territorio comunica che è stato depositato il Progetto di Legge “Interventi Straordinari per Emergenza Casa”. Il testo rappresenta una risposta concreta all’attuale emergenza abitativa, con misure mirate a garantire il diritto alla casa, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione. Si è intervenuti sull’attuale legge sull’edilizia sovvenzionata eliminando alcune distorsioni, incrementando il contributo dello Stato anche attraverso la garanzia dell’Eccellentissima Camera per certi casi, introducendo un canone calmierato per moderare gli affitti spesso diventati insostenibili e definendo un bonus ristrutturazione accessibile a tutti. La proposta è il frutto di un lavoro approfondito del Governo con gli Uffici competenti, che si ringraziano per la puntuale collaborazione. Il dialogo già avviato con forze politiche, sociali ed economiche continuerà anche nei prossimi giorni per raccogliere ulteriori contributi e miglioramenti. Visto il carattere urgente delle misure contenute, si auspica una celere valutazione del testo, così da rispondere prontamente ai bisogni della cittadinanza.

cs Segreteria di Stato per il Territorio

