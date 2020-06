Terza edizione della rassegna "Fare cinema" (15-21 giugno 2020)

Nella settimana dal 15 al 21 giugno 2020 il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP), in collaborazione con MiBACT, ANICA, ICE e Istituto Luce – Cinecittà, presenta la terza edizione di "Fare Cinema", una rassegna tematica dedicata alla promozione del cinema e dell’industria cinematografica italiana. Lanciata nel 2018, prevede l’organizzazione in tutto il mondo di eventi dedicati al cinema italiano da parte della rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura, con il duplice obiettivo di valorizzare il cinema italiano e le professionalità italiane del settore. All’iniziativa ha aderito anche l’Ambasciata d’Italia a San Marino. Non potendo prevedere, nelle circostanze attuali, lo svolgimento di eventi all'estero con partecipazione di pubblico, la rassegna sarà resa interamente disponibile online. Sarà quindi la prima delle "rassegne tematiche" promosse dal MAECI a passare ad una fruizione digitale. L'operazione sarà possibile grazie al partenariato con la RAI: per una settimana saranno infatti disponibili sulla piattaforma RaiPlay una serie di contenuti dedicati al cinema e all’industria cinematografica italiana, che saranno fruibili in tutto il mondo. Come per le precedenti edizioni, anche nel 2020 “Fare Cinema” manterrà il focus sui “mestieri del cinema”, con l’obiettivo di dare visibilità e risalto alle professionalità che animano l’industria italiana, una scelta che assume ancor maggior significato e rilievo nelle attuali particolari difficoltà del settore cinematografico e degli addetti che vi lavorano. L’edizione 2020 intende inoltre rendere omaggio alle figure di Federico Fellini e di Alberto Sordi, di cui ricorre per entrambi il centenario della nascita. Una ulteriore novità della terza edizione è costituita dalla celebrazione della prima Giornata mondiale del cinema italiano, prevista per sabato 20 giugno. I contenuti della Rassegna includono una serie di video originali, commissionati dalla DGSP del Ministero degli Esteri, ed altri contenuti resi disponibili grazie alla collaborazione con i partner dell'iniziativa. Fra i contenuti "originali" figurano: - una “masterclass” a cura dello sceneggiatore, regista e giornalista Gianfranco Angelucci dedicata al cinema di Federico Fellini; - due “masterclass” a cura del giornalista e critico cinematografico Gianni Canova dedicate, rispettivamente, ad Alberto Sordi e al cinema italiano contemporaneo; - quattordici videolezioni sui “mestieri del cinema” realizzate in collaborazione con le principali associazioni di categoria; - due cortometraggi realizzati da cineasti stranieri e dedicati alla figura di Federico Fellini, prodotti in collaborazione con l'Ambasciata d’Italia a Santiago del Cile e l'Istituto Italiano di Cultura di Toronto; - “La voce di Fellini”, spot istituzionale di Fare Cinema 2020 realizzato da Istituto Luce - Cinecittà. Fra gli altri contenuti: - i cinque titoli della categoria "Miglior Cortometraggio" dei Premi David di Donatello 2020, grazie alla collaborazione con l'Accademia del cinema italiano; - tre episodi della serie "OffStage" (dedicata al mestiere dell'attore, realizzata con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma) e tre episodi della serie "A scuola di cinema con RaiMovie" (dedicata al mestiere dello sceneggiatore, realizzata con l'Associazione 100Autori), resi disponibili grazie a Rai Movie; - i diciotto episodi della serie "Fellini in frames", percorso attraverso il cinema del maestro riminese realizzato con materiale d'archivio, messi a disposizione da Istituto Luce - Cinecittà. Tali materiali saranno accessibili tramite il sito dell’Ambasciata d’Italia https://ambsanmarino.esteri.it/ambasciata_sanmarino/it/ Gli altri contenuti saranno fruibili, nella settimana 15-21 giugno, in streaming tramite la piattaforma RaiPlay. L’offerta su tale piattaforma sarà ulteriormente arricchita da alcuni film e documentari italiani di recente produzione (“Bar Giuseppe” di Giulio Base; “Arrivederci Saigon” di Wilma Labate; “Fellini Fine Mai” di Eugenio Cappuccio; “Balkonour, Terra” di Andrea Sorini) e da alcuni cortometraggi di registi esordienti italiani (“Le metamorfosi” di Giuseppe Carrieri; “Giù dal vivo” di Manuel Nicoletti; “Creatura dove vai” di Gaia Formenti e Marco Piccarreda).

c.s. Ambasciata d'Italia a San Marino

