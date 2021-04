Terzo appuntamento con "Teatro a Distanza" Bradipoteater in “AzionE”

Terzo appuntamento con "Teatro a Distanza" Bradipoteater in “AzionE”.

Giovedì 8 aprile alle ore 19:00 terzo fantastico appuntamento (su Zoom) con il TAD Teatro A Distanza “..usciamo dalla bolla!” progettato dall’attore regista sammarinese Fabrizio Raggi e dal Castello del Circo, con il Patrocinio della Segreteria di Stato Cultura ed il supporto degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.”: BRADIPOTEATAR una tra le compagnie più conosciute della Repubblica di San Marino, dal palcoscenico del Teatro Titano, porterà in scena 'AzionE', uno spettacolo che racchiude le diverse sfaccettature del loro modo di fare Teatro e testimonia la grande ecletticità della compagnia. L’'AzionE teatrale passerà dai toni leggeri alle atmosfere liriche, dalla risata grassa a quella sofisticata, dall'immagine poetica al divertimento più sfrenato. Un excursus a testimonianza della crescita costante di Bradipoteatar, proiettata verso un presente solido e un futuro radioso. Assistere allo spettacolo, in diretta dal palcoscenico del Teatro Titano sarà semplicissimo: occorrerà attivare su pc o mobile, la piattaforma Zoom ed accedere cliccando sul link disponibile sulle pagine Facebook della Segreteria di Stato Cultura, San Marino Teatro, San Marino Cinema, Il Castello del Circo e San Marino RTV. Attivando la telecamera potrete essere in scena con i protagonisti: i volti di chi si collegherà saranno proiettati in un grande puzzle sullo sfondo per permettere agli spettatori di “essere nuovamente presenti” in Teatro.

LINK PER ACCEDERE ALL’APPUNTAMENTO: https://us02web.zoom.us/j/88508552963?pwd=Q2RLbXRRZVlRT3RqSGVlYm01YTRmdz09

ID riunione: 885 0855 2963

Passcode: 302024



