Terzo appuntamento de Il Natale delle Meraviglie

Il Natale delle Meraviglie continua a incantare grandi e piccoli, avvolgendo il Centro Storico di San Marino in un abbraccio di luce. Tra vicoli antichi e mura che raccontano storie lontane, la magia del Natale torna a risplendere più intensa che mai, grazie a un intreccio di emozioni, atmosfere scintillanti e momenti di pura meraviglia. Il Natale delle Meraviglie – Una Storia Senza Tempo accompagnerà i visitatori nel terzo weekend di festa – sabato 13 e domenica 14 dicembre – invitandoli a compiere un viaggio nel cuore delle tradizioni e delle suggestioni contemporanee. Un percorso che accende lo stupore, scalda i ricordi e restituisce l’autentico spirito del Natale: fatto di sorrisi, condivisione e piccole gioie che scaldano il cuore. Il programma si presente come un racconto scritto per tutti: profumi e sapori da scoprire passeggiando tra i Tradizionali Mercatini e il Mercatino Solidale dedicato ai progetti speciali; un’elegante Esposizione Natalizia con alberi di Natale in pizzo e decorazioni artigianali che trasforma il tempo in un dolce incanto; l’Ice Park con la pista di pattinaggio per volteggiare tra sogni di ghiaccio; la Grande Stella di piazza della Libertà, scenografia perfetta per un selfie da custodire come un ricordo prezioso. Ai più piccoli è dedicato il Villaggio Senza Tempo a Campo Bruno Reffi, dove li attendono la Giostra dei Cavalli, il Trenino Magico, il Bosco Incantato, Babbo Natale e un mondo di attività creative che fanno brillare gli occhi. A rendere ancora più vivo il fine settimana, un programma di Micro Spettacoli in Centro Storico. Sabato 13 dicembre torna a grande richiesta il carismatico Otto Panzer clown dal talento sorprendente e direttore di un circo immaginario: con ironia e invenzioni sceniche, Otto saprà trasformare ogni incontro in una sorpresa inaspettata in Piazza Titano dalle 15.30 alle 16.15 e in Piazzale Domus Plebis dalle 17.30 alle 18.15. Domenica 13 dicembre, per la prima volta al Natale delle Meraviglie, arrivano Elfio e la sua amica Pillibora: due trampolieri natalizi che porteranno leggerezza, colori e pura fantasia. Con i loro abiti ispirati al mondo degli elfi di Babbo Natale e le loro altezze fiabesche, sapranno catturare lo sguardo e la curiosità di grandi e bambini. Le loro esibizioni si terranno in Piazza Titano dalle 15.30 alle 16.15 e in Piazzale Domus Plebis dalle 17.30 alle 18.15. Il Natale delle Meraviglie invita dunque tutti – famiglie, visitatori e animi curiosi – a vivere sabato 13 e domenica 14 dicembre un nuovo capitolo di questa Storia Senza Tempo, lasciandosi trasportare dalle attrazioni, dalle luci e dalle atmosfere che rendono il Centro Storico di San Marino un luogo dove la magia torna a farsi realtà. Programma completo su www.visitsanmarino.com. L’organizzazione dell’edizione 2025/2026 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri. Main sponsor dell’evento: #BRAND Gioielli, San Marino Outlet, Giochi del Titano. Sponsor: Errepiù - Omoda e Jaecoo (Concessionaria Rimini e provincia), Grafik Art, Titancoop. Partner tecnico: Cassa di Risparmio. Media Partner: San Marino RTV. Partner per la pianificazione media: MOAB. Le immagini saranno realizzate da Evolvency.



