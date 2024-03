Terzo incontro di “San Marino verso l’Europa. i contenuti dell’accordo”: focus sulla libera circolazione di servizi e capitali

Terzo incontro di “San Marino verso l’Europa. i contenuti dell’accordo”: focus sulla libera circolazione di servizi e capitali.

Nella serata di mercoledì scorso si è tenuto il terzo ed ultimo incontro pubblico del ciclo dal titolo “San Marino verso l’Europa. I contenuti dell’Accordo”, sul tema della libera circolazione di servizi e capitali, patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, promosso e organizzato dalla Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS) in collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino. In apertura del dibattito, il Prof. Michele Chiaruzzi ha relazionato le principali caratteristiche e i rispettivi ambiti di applicazione della libera circolazione dei servizi e dei capitali. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ampliato la spiegazione fornendo dettagli circa la libera prestazione dei servizi finanziari, sottolineando inoltre che l’esistente Convenzione di amicizia e di buon vicinato con l’Italia del 1939, a suo tempo, aveva già costituito un’area di libera prestazione dei servizi; tuttavia, a seguito della progressione delle regole europee in tale ambito, sono emersi disallineamenti normativi e divergenze che necessitano di essere colmati grazie all’Accordo di Associazione. “Le imprese sammarinesi potranno fornire servizi in Europa – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – allargando dunque le proprie frontiere commerciali all’interno di un quadro legislativo comune e uniforme. L’Accordo è sfidante dal punto di vista normativo; sotto alcuni punti di vista riprende disposizioni che San Marino già garantisce”. “Nove serate formative e divulgative che si sono susseguite nell’arco di svariati mesi, hanno permesso di approfondire gli aspetti legati alle quattro libertà caratterizzanti l’accordo di Associazione con l’Unione Europea. Divulgazione e conoscenza circa una tematica complessa ma protagonista di un cambiamento epocale per la Repubblica, sono state possibili grazie alla chiarezza, alla preparazione e allo spessore dei relatori, ai quali esprimo l’encomio e un partecipato ringraziamento. L’ampio pubblico presente in sala e da remoto e che ha seguito in differita le registrazioni delle serate effettuate da San Marino RTV ed ha accompagnato il susseguirsi degli incontri, è testimone dell’apprezzamento dell’iniziativa S.U.M.S. è fortemente soddisfatta del riscontro ricevuto dai sammarinesi”, ha dichiarato il Presidente della Società Unione Mutuo Soccorso, Marino Albani. Nel ringraziare la cittadinanza che ha partecipato attivamente alle tre serate, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera ricordare che le registrazioni delle serate sono visionabili su San Marino RTV.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: