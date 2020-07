Terzo mandato per il Rettore dell’Università di San Marino: “Un risultato che sottolinea la bontà del lavoro svolto da tutto l’Ateneo” Petrocelli confermato dal Parlamento sammarinese: “Proseguiremo nel percorso di ingresso nella European Higher Education Area”

“Un risultato che sottolinea la bontà del lavoro svolto negli ultimi sei anni, possibile grazie alle idee, all'impegno e all’entusiasmo che mi hanno coinvolto insieme a tutta la comunità universitaria sammarinese, dai docenti agli staff, dai collaboratori agli studenti”. Queste le parole con cui Corrado Petrocelli, Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, commenta la conferma all’unanimità, da parte del parlamento sammarinese, il Consiglio Grande e Generale, del suo incarico, avvenuta la settimana scorsa. “Ciò - spiega l’accademico, che proseguirà per altri tre anni e ha già alle spalle due mandati- ci permetterà di proseguire il percorso di ingresso nella European Higher Education Area”, lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore legato al Processo di Bologna che coinvolge le realtà accademiche di circa 50 Paesi per favorire gli scambi e le interazioni delle università del continente, intervenendo sulla qualità dei sistemi di istruzione superiore e sulla loro compatibilità e comparabilità. “Siamo inoltre entrati a far parte della European University Association - prosegue Petrocelli - nella quale compaiono oltre 800 atenei. È un ulteriore risultato che riconosce gli sforzi fatti per implementare la nostra università e affrontare al meglio le analisi che l’associazione ha messo in campo prima di approvare la nostra candidatura”. Nel frattempo parte del lavoro è rivolta al prossimo anno accademico, per il quale le iscrizioni ai corsi di laurea triennali e magistrali si apriranno il 20 luglio. L’Ateneo sammarinese offre percorsi formativi in Comunicazione e Digital Media, Design, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio.





Comunicato stampa

Università degli studi della Repubblica di San Marino

