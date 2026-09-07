Test di Storia e Istituzioni sammarinesi per la naturalizzazione: iscrizioni aperte fino al 15 settembre

Si informa che le iscrizioni per partecipare alla prossima sessione del test di Storia e Istituzioni sammarinesi, previsto tra i requisiti per la naturalizzazione, resteranno aperte fino al 15 settembre 2026. Considerato l’elevato numero di iscrizioni pervenute, la prossima sessione del test si svolgerà sabato 26 settembre 2026. La sede e l’orario di svolgimento sono ancora in fase di definizione e saranno comunicati agli interessati nel corso della prossima settimana. Resta inoltre confermata la successiva sessione del test prevista nel mese di novembre 2026. Per tale sessione, le iscrizioni riapriranno nel mese di ottobre. Si invitano pertanto gli interessati a completare l’iscrizione per la sessione di settembre entro il termine del 15 settembre 2026.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Interni







