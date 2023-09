Testimoni di Geova: Si può sperare in un governo perfetto?

Anche nella Repubblica di San Marino in centinaia partecipano alla campagna mondiale dei Testimoni di Geova

In un periodo in cui molti in tutto il mondo discutono su quali riforme dovrebbe attuare un buon governo, i Testimoni di Geova lanciano una campagna internazionale per portare all’attenzione delle persone una soluzione.

Nel mese di settembre anche i volontari locali dell’intera Repubblica di San Marino distribuiranno l’edizione speciale della rivista La Torre di Guardia dal tema “Cos’è il Regno di Dio?”, disponibile in oltre 780 lingue in formato cartaceo e digitale.

“Non vedo l’ora di far conoscere a tutti questa rivista, perché offre una speranza per i problemi che tutti noi affrontiamo”, ha detto Luca Ranocchini, che vive nella Repubblica. “Il Regno di Dio è la soluzione, e credo che la nostra comunità reagirà molto positivamente a questo messaggio”.

Nel corso dei secoli, milioni di persone hanno pronunciato le parole della preghiera del Padre nostro “venga il tuo Regno”, ma molti si chiedono cosa sia davvero questo Regno.

Questo numero della Torre di Guardia contiene le risposte alle seguenti domande:

- Perché abbiamo bisogno del Regno di Dio?

- Chi è il Re del Regno di Dio?

- Quand’è che il Regno di Dio governerà la terra?

- Cosa farà il Regno di Dio?

Per rispondere a queste domande, la rivista fa riferimento a diversi passi della Bibbia. Le spiegazioni chiare e semplici sono state concepite sia per i lettori appassionati della Bibbia che per chi non l’ha mai letta prima. “Non è un segreto che per molte persone ci sia bisogno di un governo in grado di risolvere i problemi, ma pochi si trovano d’accordo su come raggiungere questo obiettivo”, ha dichiarato Roberto Guidotti, portavoce dei Testimoni di Geova.“La buona notizia è che Gesù sarà il governante perfetto che può risolvere, e lo farà, tutti i problemi che stiamo affrontando. La nostra campagna porterà questo messaggio di speranza, di cui c’è così tanto bisogno, alle persone della nostra zona”.

La buona notizia è che Gesù sarà il governante perfetto che può risolvere, e lo farà, tutti i problemi che stiamo affrontando. La nostra campagna porterà questo messaggio di speranza, di cui c'è così tanto bisogno, alle persone della nostra zona".



