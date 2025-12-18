"The Dorian – In viaggio tra Urbino e San Marino": presentazione ufficiale del volume sabato 20 dicembre alla Sala Montelupo di Domagnano

C’è un filo che unisce Urbino e San Marino, due luoghi patrimonio UNESCO, due città universitarie che hanno visto crescere generazioni di studenti, sogni e legami destinati a durare nel tempo. Questo filo diventa racconto nel nuovo libro del sammarinese Luca Giacobbi, scritto insieme all’amico e compagno di studi Lorenzo Tempesta, dal titolo The Dorian – In viaggio tra Urbino e San Marino. Il volume — intenso, personale, ma allo stesso tempo ricco di riferimenti storici, culturali e accademici — nasce come un tributo a Doriano Matteucci, amico fraterno degli autori e figura amatissima dagli anni dell’università. Nelle sue pagine Giacobbi intreccia ricordi, aneddoti, fotografie e vicende che raccontano una stagione irripetibile: quella degli anni ’90 a Urbino, tra aule affollate, professori carismatici, amicizie destinate a segnare la vita e una quotidianità fatta di studio, musica e sogni condivisi Doriano — deejay, musicista, studente, padre, ragazzo brillante e generoso — emerge come una presenza viva, mai retorica, raccontata con affetto e verità. Il libro diventa così il ritratto di un giovane che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto, ma anche una testimonianza sulla forza dei legami e sul passaggio dall’età spensierata a quella adulta. Accanto alla dimensione personale, The Dorian offre anche un percorso culturale tra le due città che hanno segnato gli autori: la Urbino rinascimentale, con la sua storica Università, e la Repubblica di San Marino, dove Giacobbi vive e dove l’Ateneo sammarinese è cresciuto fino a diventare una realtà in espansione, capace di attrarre talenti e progetti internazionali Il risultato è un libro che parla di amicizia, certo, ma anche di luoghi, di storia, di formazione e di memoria condivisa: un ponte ideale tra due comunità da sempre legate da affinità culturali e geografiche. Come scrive Osvaldo Bevilacqua nella prefazione al libro, “The Dorian non è solo un atto di memoria, ma un dono collettivo nato da amici che hanno saputo trasformare la nostalgia in bellezza. Un video, un progetto formativo, un libro: tutto converge verso un’unica direzione, che è quella di tenere vivo ciò che è stato e continuare a imparare, ad attraversare insieme le strade della conoscenza”. La presentazione ufficiale del volume si terrà sabato 20 dicembre alle ore 16:00, nella cornice della Sala Montelupo di Domagnano. Sarà un incontro aperto al pubblico, un’occasione per ascoltare dalla viva voce degli autori la genesi del progetto, i ricordi legati a Doriano e il racconto di un viaggio che appartiene a molti: studenti, amici, sammarinesi e urbinati che in queste pagine ritroveranno un pezzo della propria storia. Un appuntamento da non perdere per chi ama la cultura, la memoria e quei libri che sanno unire persone, luoghi e vite.



c.s. Luca Giacobbi



