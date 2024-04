“The Experience. By Audi Reggini” Al fianco di RBR un evento cittadino fra passione sportiva e spirito di comunità

Domenica 14 aprile al Palazzetto Flaminio, RBR Rinascita Basket Rimini e Concessionaria Reggini dedicano alle emozioni la partita in casa con l’evento intitolato “The Experience. By Audi Reggini” che promette di essere un momento indimenticabile per i tifosi di basket e per la città di Rimini. Oltre che i big del parquet, sono le emozioni l’energia vibrante di un pomeriggio che riserva al pubblico uno spettacolo inedito, a partire dalla partecipazione di due ‘formazioni’ d’eccellenza: il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli e la Banda Musicanti di San Crispino, protagonisti di un esemplare omaggio alle squadre in campo, simbolo di unità, forza e valore, reso ancora più emozionante da una performance by Fluxo. Quello fra RBR e Audi Reggini, Uniform Sponsor e Official Car Partner della squadra, è un bel sodalizio, un’alchimia di valori che unisce team diversi, direzionati entrambi all’eccellenza. Come gli atleti, che perseguono la perfezione sul campo da gioco, la mission di Audi Reggini è quella di superare gli standard più elevati nell'offrire prodotti e servizi di alta qualità ai clienti. “Come Official Sponsor, celebriamo una stagione ricca di soddisfazioni ed emozioni. – dice Filippo Reggini - Siamo fieri di essere parte di una straordinaria avventura sportiva con una squadra come RBR che dimostra a ogni partita una determinazione straordinaria e un incredibile talento. "The Experience" è un invito rivolto a tutti gli sportivi a unirsi al battito del cuore, trasportati nel vivo del match. E non solo. Nei prossimi giorni "The Experience" continua presso la nostra concessionaria di Strada Rovereta, 52 dove sarà possibile scoprire Nuova Audi A3 emozionante crossover che coniuga design prorompente, piacere di guida e versatilità, nella vita di tutti i giorni e su percorsi inediti. Sorprendenti elementi off-road donano alla vettura un aspetto imponente e inconfondibile, interpretando con stile ed energia le linee del brand.” “Dove c’è condivisione di valori nascono sempre belle iniziative. – aggiunge Simone Campanati, responsabili Marketing e comunicazione RBR - In questi anni ho fatto di tutto per rendere il Flaminio quello che oggi è il luogo felice di tanti riminesi e non solo. Poter amplificare con questo evento quello che ho chiamato ‘effettoflaminio’, mi emoziona e lo devo ad Audi Reggini. Insieme a Maria e Filippo Reggini, Lorenzo Rossi e Andrea Scranni, abbiamo pensato a tutti, grandi e bambini e per questo lo abbiamo voluto chiamare ‘The Experience’ perché credo rimarrà impresso nelle nostre menti. Quindi mi raccomando: domenica, tutti al Flaminio alle 17:30 perché chi arriverà alle 18 si perderà ben due spettacoli!” “È un piacere per noi dare inizio alla nuova partnership con Reggini in occasione di un importante evento sportivo cittadino. – conclude Andrea Lombardi fondatore di Fluxo – Lo spettacolo al Flaminio si prospetta carico di emozioni: The Experience sarà un pomeriggio indimenticabile!” Per informazioni su Nuova Audi A3 e prenotare il test drive.

cs Marzia Mecozzi