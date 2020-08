The Kolors questa sera in piazzale Roma, ieri apertura con Samuel

Grande serata di apertura ieri sera per Sotto il sole di Deejay On Stage, con Samuel, cantautore, chitarrista e frontman dei Subsonica. Questa sera in piazzale Roma The Kolors, e l'11 agosto con Ghemon. La serata di apertura si è svolta con regolarità, in base alla precise norme di sicurezza. Sul parco con Rudy Zerbi per dare un saluto agli ospiti anche l'assessore al Turismo, Stefano Caldari. Si ribadiscono brevemente le puntuali norme di sicurezza per i 10 appuntamenti di intrattenimento previsti quest'estate in piazzale Roma. Tutti a sedere: ai concerti si assisterà seduti e si prenderà posto fino ad esaurimento capienza che è stata stabilita in 2000 postazioni a sedere. Si entrerà solo muniti di mascherina che sarà obbligatorio indossare nelle aree comuni e dove non è possibile rispettare il metro di distanza. L'ingresso è contingentato e a numero chiuso. Gli accessi e uscite dall'area concerto: il palco sarà spalle a mare, vi saranno due accessi laterali all'area concerto, posizionati sul lungomare pedonale. Non sarà possibile accedere da viale Ceccarini che sarà invece riservata come uscita di emergenza. Prima di accedere ai due ingressi laterali, si passerà attraverso punti presidiati per i controlli dagli steward. L'uscita dall'area concerti sarà effettuata a blocchi scaglionati sui due diversi lati di piazzale Roma. Le persone sedute in blocchi differenti usciranno dall'area in momenti diversi. Non sarà possibile sostare, a piedi o in bici, sulla porzione di lungomare pedonale e pista ciclabile che passa davanti all'area del concerto. Il passaggio a piedi e in bicicletta rimarrà aperto con divieto inderogabile di sosta.