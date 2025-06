The Purple Night – 15 Anni di San Marino all’Eurovision

Domenica 15 giugno alle ore 20.30 presso il Campo Bruno Reffi, suggestiva arena a cielo aperto situata nel cuore del Centro Storico di San Marino, SENHIT presenta “ THE PURPLE NIGHT ”, il night show che celebra i 15 anni della Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest , il più grande evento musicale d'Europa. “ La notte viola ” è prodotto da Purple Tribe by Senhit , con il patrocinio della Segreteria di Stato di San Marino e in collaborazione con Repubblica di San Marino e San Marino RTV . Ideata e condotta da Senhit , la serata sarà un momento di musica e spettacolo , in cui la cantante e performer condividerà il palco e il divertimento con alcuni dei protagonisti dell'Eurovision. “ The Purple Night ” accoglierà infatti alcuni dei volti che hanno segnato tappe importanti nel cammino di San Marino all'Eurovision: Valentina Monetta , icona dell'Eurovision per il Paese, che ha rappresentato la Repubblica tre volte consecutive: nel 2012 con “Facebook Uh Oh Oh” , nel 2013 con “Crisalide (Vola)” , nel 2014 con “Maybe (Forse)” , brano con cui ha conquistato la qualificazione alla finale, classificandosi al 24° posto; Serhat , artista turco che ha difeso i colori di San Marino in due edizioni: nel 2016 a Stoccolma con “I Didn't Know” (12° in semifinale), e nel 2019 a Tel Aviv con “Say Na Na Na” , conquistando la finale e classificandosi 19° su 26; Jessika , che ha rappresentato San Marino all'Eurovision 2018 con il brano “Who We Are” , in collaborazione con la cantante tedesca Jenifer Brening; MEGARA , gruppo rock spagnolo che ha rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest 2024 con l'energico brano “11:11” , lasciando il segno per originalità e presenza scenica; Jimmie Wilson che si è esibito nel 2017 a Kiev con “Spirit of the Night” , rappresentando San Marino con un duetto energico e carismatico, accompagnato da Valentina Monetta; Piqued Jacks, la band che ha portato in alto il nome di San Marino all'Eurovision 2023, dopo aver vinto la selezione nazionale Una Voce per San Marino con il brano “ Like an Animal” . Interverranno per i saluti istituzionali il direttore generale della Rai e di San Marino RTV Roberto Sergio e il segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l'Expo, l'Informazione e l'Attrazione degli investimenti turistici della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati . Immancabili durante la giornata le interviste di Senhit ai protagonisti dell'evento con il format “ Under the Umbrella ”, ideato dall'artista durante l'Eurovision Song Contest 2025, un modo coinvolgente e ironico che permette al pubblico di sentirsi parte di ciò che succede dietro le quinte.