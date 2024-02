"The Rock in the cloud", DML: "Un successo che sottolinea l'interesse della cittadinanza"

Come DOMANI - Motus Liberi esprimiamo grande soddisfazione per la numerosa partecipazione da parte di professionisti, imprenditori e cittadini all'incontro pubblico "The Rock in the Cloud - La fase operativa" organizzato dalla Segreteria di Stato all’Industria, Artigianato e Commercio, alla presenza dei colossi Amazon Web Services e VMware, sulla fase operativa del processo di digitalizzazione del Paese. Un incontro mirato ad un coinvolgimento degli operatori e dei cittadini in un percorso di sviluppo economico improntato sull'innovazione, sull'internazionalizzazione del sistema e sul riposizionamento internazionale del Paese come laboratorio di soluzioni tecnologiche e innovative. In particolare, merita di essere sottolineato il Progetto relativo al Registro Unico delle Attività Economiche, il quale verrà implementato nei prossimi mesi, che garantirà un accesso semplificato e sicuro ai servizi e permetterà di mettere a disposizione strumenti utili a costruire politiche economiche efficaci e precise sulla base di dati certi ed aggiornati in tempo reale. Cosa cambierà? Istituzioni e amministrazione più snelle, nuove opportunità per il tessuto economico, miglior accesso ai servizi per i cittadini, nuovi servizi tecnologicamente avanzati, più possibilità di formazione e di lavoro per i giovani sammarinesi, con minore spreco di risorse. Sappiamo che il cambiamento, l’innovazione, genera entusiasmo ma anche timore, come qualsiasi cosa che non si conosce. Dobbiamo considerare però che il processo di digitalizzazione prima o poi arriverà comunque. Vogliamo guidarla con i migliori partner del mondo o vogliamo limitarci a subirla perdendo l’opportunità unica che rappresenta? Noi abbiamo preso la nostra decisione da tempo.

