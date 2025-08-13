THE RSM BIENNALS: Il Comites incontra Gabriele Gambuti, Antonio Lengua e Walter Gasperoni

THE RSM BIENNALS: Il Comites incontra Gabriele Gambuti, Antonio Lengua e Walter Gasperoni.

Riflettori puntati sull’esposizione artistica THE RSM BIENNALS inaugurata il 3 luglio scorso presso il centro Congressi Kursaal ed aperta al pubblico fino al 28 agosto. La mostra curata da Giuseppe Maria Morganti, promossa dalla Galleria d’Arte Sammarinese La Maison de la Petite Sara in collaborazione con la Cooperativa Tre Arrows ed il patrocinio del Comites San Marino presenta dipinti, sculture, installazioni e ricordi di artisti locali. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ed il Membro dell’Esecutivo Marina Rossi non hanno voluto mancare alla personale di Gabriele Gambuti, Antonio Lengua e Walter Gasperoni che hanno offerto al pubblico una panoramica del loro percorso creativo, ponendo San Marino al centro della scena artistica internazionale. Giovedì 31 luglio spazio dedicato a Gabriele Gambuti che ha catturato l’attenzione dei visitatori con la potenza espressiva delle sue opere, dove diversi materiali coesistono armoniosamente, dando notevole risalto ai colori, in particolare al giallo, al blu ed al rosso. Le tinte si aprono ad una vasta gamma cromatica esprimendo aggressività ed allo stesso tempo dolcezza e malinconia- ha commentato il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. Il percorso espositivo è stato poi impreziosito il 7 agosto scorso dalle opere di Antonio Lengua e Walter Gasperoni, i quali hanno dialogato con il pubblico, portando la testimonianza della loro lunga stagione artistica. Antonio Lengua, pittore e scultore definito “inventore di forme” presenta delle opere che incarnano un’espressione vibrante della complessità umana e dell’ambiente mutevole. L’accavallarsi di più stili lascia molto spazio alla visione personale, in cui tutti leggono nell’arte di Lengua un po' quello che vogliono. Fluidità e mobilità di immaginazione che suscita anche la pittura di Walter Gasperoni, artista e critico d’arte, il quale con l’inconfondibile tratto primitivo dei suoi disegni elabora uno specifico immaginario contemporaneamente astratto e fiabesco con vari riferimenti autobiografici. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato vivamente Sara Cerosio, social media manager della Galleria d’Arte Sammarinese La Maison de la Petite Sara per avere inaugurato la stagione delle grandi mostre, mettendo al servizio di cittadini e visitatori uno spazio di riconciliazione con la bellezza, di rinascita culturale e di pace.

C.s. - Comites San Marino







I più letti della settimana: