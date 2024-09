The Space Race 2024: un evento inedito che ha superato tutte le aspettative

L'entusiasmo e la passione dimostrati dai partecipanti all’evento gettano le basi per la 2° edizione di questa iniziativa unica nel territorio.

San Marino, 9 settembre 2024 – L'agenzia web The Space, organizzatrice dell’evento, desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla prima edizione di The Space Race 2024, tenutasi il 7 settembre 2024 a San Marino.

Un nuovo evento da aggiungere calendario Un’idea nuova, sostenuta da partner, sponsor e dall’apprezzamento dei partecipanti, si è concretizzata in un evento inedito, imperdibile per chi ama le auto sportive. Le presenza di 120 supercar e centinaia di appassionati ha esaltato non solo la passione per i motori, presente storicamente nel territorio, ma anche la sua bellezza. The Space desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo evento fuori dall’ordinario.

La potenzialità del territorio San Marino ha mostrato ancora una volta la sua attrattività per iniziative di questo calibro. L’evento incarna l’esempio perfetto di come eventi nuovi e ben promossi siano capaci esaltare il territorio sammarinese (e tutte le zone limitrofe) in chiave innovativa e dinamica.

L’innovazione è stato il fattore chiave per la comunicazione della The Space Race, che ha sfruttato al massimo la sinergia tra canali digital (social media, sito web e influencer) ed iniziative offline.

Tutto questo per promuovere un evento dinamico che si è spostato all’interno del territorio e ha ricevuto una risposta travolgente da tutti i partecipanti; dall’esclusivo ritrovo al San Marino Outlet Experience fino alla conclusione della giornata in Centro Storico.

La prossima edizione Il riscontro di centinaia di amanti delle supercar, ha fatto si che al termine della prima edizione The Space abbia già ricevuto numerose richieste di partecipazione per il prossimo anno.

Superati tutti gli obiettivi e le aspettative, per il 2025 si prepara un’organizzazione ancora più strutturata per una nuova memorabile edizione, piena di novità.

