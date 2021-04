The Space TEN San Marino 2021 - Gara Nazionale FIDAL 10 Km - Iscrizioni aperte

The Space TEN San Marino 2021 - Gara Nazionale FIDAL 10 Km - Iscrizioni aperte.

L’evento confermato per domenica 2 maggio a Gualdicciolo (RSM) si svolgerà su un percorso inedito di 10 Km, certificato FIDAL. La gara è stata inserita tra gli eventi di interesse nazionale italiano ed è valida per l'assegnazione dei titoli del Campionato sammarinese di corsa su strada. La Track&Field San Marino rinnova anche la partnership, ormai consolidata da 7 anni, con MVP Sport San Marino, il punto vendita specializzato running di riferimento per il territorio. Samuele Guiducci, presidente dell'associazione sportiva Track&Field San Marino: “Corrado e Samanta, titolari di MVP Sport San Marino, oltre ad essere professionisti nel loro settore, sono anche sportivi veri e questo ha permesso sin da subito una grande sintonia sulle iniziative proposte e poi organizzate. Devo ringraziarli per la grande fiducia verso la Track&Field San Marino, anche nei momenti più incerti. Anche in questa occasione hanno saputo trovare le giuste sinergie e HOKA One One sarà lo sponsor tecnico della nuovissima competizione alle porte: la The Space TEN 2021. Una gara di corsa su strada di 10 Km, di altissimo livello tecnico, con atleti straordinari. Domenica 2 maggio sarà uno spettacolo!"

La gara, con partenza alle ore 10:00, in Via Fabrizio da Montebello n. 22, a Gualdicciolo (RSM), è riservata a concorrenti regolarmente tesserati FSAL / FIDAL / RUNCARD. Le iscrizioni on-line sono aperte fino al 30 aprile, al seguente link: bit.ly/TheSpaceTENSanMarino2021-Iscrizioni Scarica il programma completo, percorso certificato FIDAL, regolamento ufficiale e protocollo di gara, cliccando qui Inoltre sono disponibili offerte speciali riservate ai partecipanti e loro accompagnatori per chi desidera sfruttare l’occasione per fare un week end con soggiorno a San Marino. Maggiori info sul sito web www.sanmarinoreservation.com/the-space-ten oppure al Tel. 0549 995031.



