The Space Tour 2025: AI per Ecommerce Un nuovo workshop gratuito per imprenditori e manager che vogliono integrare davvero l'AI nella crescita del proprio business online.

L’intelligenza artificiale è la rivoluzione tecnologica che sta ridefinendo strategie, processi e risultati anche nel mondo del commercio digitale. Per aiutare imprenditori, e-commerce manager e professionisti del digitale a sfruttare concretamente queste opportunità, il 15 maggio 2025 si terrà a San Marino (presso il Centro Fiorina a Domagnano) il workshop gratuito "AI per Ecommerce" come parte del The Space Tour 2025. Un evento organizzato da The Space, il team di oltre 30 specialisti in digital business, marketing digitale, sviluppo e-commerce, content creation e intelligenza artificiale, in collaborazione con The Strategy.

Perché partecipare?

Il workshop offrirà strumenti concreti per applicare l'AI al proprio e-commerce: dalla pianificazione strategica allo sviluppo del sito, dall'acquisizione clienti all'ottimizzazione delle vendite. Attraverso esempi pratici, casi studio reali e strumenti operativi, i partecipanti potranno imparare come integrare l'intelligenza artificiale nel proprio business per generare crescita misurabile.

Il programma dei principali argomenti trattati:

• Numeri e trend dell'AI nel mondo dell’ecommerce

• Panoramica delle principali AI: ChatGPT, Midjourney, Claude, Gemini

• Pianificazione strategica e sviluppo di e-commerce con l'AI

• Tecniche per aumentare le vendite: raccomandazioni, bundle dinamici, chatbot

• Analisi avanzata dei dati e trasformazione in azioni concrete

• Sessione Q&A per ricevere consigli personalizzati

I relatori

Filippo Bacciocchi - CEO di The Strategy, Co-founder di The Space e Tellem

Niccolò Forcellini - CEO & Founder di The Space, Fronted UI/UX Developer

Denis Arcangeli - Marketing Manager presso The Strategy

Chi può partecipare?

L’evento è dedicato esclusivamente a imprenditori, e-commerce manager, marketing manager e professionisti che gestiscono e-commerce. Possono venire accompagnati da colleghi e collaboratori.

Dove

Il Workshop si svolgerà presso la sede di The Space presso il Centro Fiorina – Strada di Paderna, 2 – 47895 Domagnano (RSM) (Mappa) Il programma della giornata Il workshop si svolgerà dalle ore 16,00 e alle ore 18,00. Il workshop si concluderà con un momento di networking e aperitivo per favorire scambio di esperienze e nuove collaborazioni.

Come partecipare

L’iscrizione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati. È richiesta la registrazione tramite il sito ufficiale: thespacetour.it.

