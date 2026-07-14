The Weekend of Love a settembre riparte il percorso sull'affettività, le relazioni e l'autodeterminazione delle persone con disabilità

The Weekend of Love a settembre riparte il percorso sull'affettività, le relazioni e l'autodeterminazione delle persone con disabilità.

Dopo il positivo riscontro ottenuto dal progetto “The Power of Love”, la Commissione Sammarinese per l'Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CSD ONU) promuove "The Weekend of Love", un fine settimana residenziale dedicato all'affettività e alle relazioni sociali delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L'iniziativa si svolgerà il 5 e 6 settembre 2026 presso la Colonia sammarinese di Pinarella di Cervia e rappresenta la naturale prosecuzione del percorso avviato nei mesi scorsi, che ha coinvolto persone con disabilità, genitori, caregiver e professionisti in un'importante riflessione sul diritto alle relazioni, all'affettività e all'autodeterminazione. Il weekend sarà realizzato in collaborazione con LoveLife Impresa Sociale, che accompagnerà i partecipanti attraverso laboratori, attività formative e momenti di confronto dedicati alla crescita personale, alla costruzione di relazioni significative e allo sviluppo delle competenze affettive e relazionali. L'iniziativa è rivolta a un massimo di dieci famiglie e prevede la partecipazione sia di persone che hanno già preso parte al progetto “The Power of Love”, sia di nuove famiglie interessate a intraprendere questo percorso. L'obiettivo è offrire uno spazio protetto e qualificato nel quale affrontare temi spesso considerati complessi, ma che rappresentano una dimensione fondamentale della vita di ogni persona. Parlare di affettività e relazioni sociali significa infatti parlare di diritti, dignità, identità e qualità della vita. La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità riconosce il diritto di ogni persona a costruire relazioni, esprimere i propri sentimenti, sviluppare la propria identità e partecipare pienamente alla vita della comunità. Per questo motivo la Commissione CSD ONU ritiene che tali temi debbano essere affrontati con serietà, competenza e responsabilità, sostenendo sia le persone con disabilità sia le loro famiglie nel percorso verso una piena autodeterminazione. La Commissione desidera esprimere un sincero ringraziamento alla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e alla Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, che hanno sostenuto e accompagnato questo percorso, condividendone le finalità e riconoscendone il valore nell'ambito della promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disabilità. Un ringraziamento particolare va inoltre all'Associazione Batticinque, che continua a supportare il progetto, e a tutte le realtà associative, ai professionisti e alle famiglie che hanno contribuito alla sua realizzazione. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e la Commissione CSD ONU sono convinte che iniziative quali “The Power of Love” e “The Weekend of Love” rappresentino un importante tassello nella costruzione di una società più inclusiva e attenta ai diritti della persona nella sua interezza. Non esiste infatti un autentico Progetto di Vita senza il riconoscimento del diritto alle relazioni, all'affettività e all'autodeterminazione, in quanto ogni persona ha diritto non soltanto a essere inclusa, ma a vivere pienamente la propria vita, ad amare, a essere amata e a costruire il proprio futuro secondo le proprie aspirazioni. È questa la sfida che la Commissione CSD ONU continua a promuovere: trasformare i diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU in opportunità concrete di vita. Nulla su di noi senza di noi.



c.s. Segreteria di Stato Sanità e CSD ONU



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