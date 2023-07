Thomas Biagi: "Chi la dura la vince...ma la battaglia continua"

Nei prossimi giorni, come già comunicato alle banche depositarie, SGA ex B.N.S. S.p.a. – la struttura che ha ereditato quanto rimane di Banca CIS – provvederà a contattare i titolari dei titoli di Stato con scadenza al 2032 per procedere ad un parziale rimborso fino a 50.000 euro per ogni posizione. Salvo alcune eccezioni l’operazione riguarderà sia i titolari persone fisiche che persone giuridiche e si concentrerà su coloro che, già titolari di obbligazioni BNS che avrebbero avuto scadenza il 22 di luglio dello scorso anno, se le sono viste convertire coattivamente in titoli di Stato per effetto della legge n. 94 del giugno del 2022. Si tratta di una boccata di ossigeno per famiglie ed imprese che si erano viste congelare i propri risparmi già bloccati dal 2019 per effetto della messa in liquidazione di Banca CIS. Lo consideriamo un punto di partenza e non certo un punto di arrivo cui – forse - senza le iniziative messe in campo da parte nostra nell’ultimo anno non si sarebbe riusciti ad arrivare. Ci teniamo a ringraziare sia i mezzi di informazione – sia sammarinesi che italiani - che hanno dato spazio alla nostra battaglia sia la struttura amministrativa di S.G.A. che non ci ha mai negato, in particolare negli ultimi mesi, spazi di confronto franco ma corretto. Confidiamo che si arrivi, nel giro dei prossimi mesi, allo smobilizzo di tutti i titoli di Stato con scadenza al 2032. Riteniamo necessario, perché si addivenga a questo risultato, che l’attenzione sulla nostra vicenda resti alta. Noi continueremo a fare la nostra parte.

c.s. Thomas Biagi