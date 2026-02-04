TI VEDO. La leggenda del Basilisco Domenica 8 febbraio – Teatro Concordia, San Marino

TI VEDO. La leggenda del Basilisco.

Si chiude la rassegna 1,2,3… SCENA!, con l’ultimo appuntamento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Domenica 8 febbraio, alle ore 16.00, al Teatro Concordia, va in scena TI VEDO. La leggenda del Basilisco, ideato, scritto e diretto da Emanuela Dall’Aglio. Una coproduzione Teatro del Buratto – CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, vincitore del Premio Emanuele Luzzati 2025 per gli spettacoli destinati ai giovani spettatori. Al centro del racconto, una grande gonna rossa, vero e proprio “abito-storia”, si trasforma in scenografia: da essa prendono vita il villaggio, il pozzo, i personaggi e il piccolo protagonista. A guidare il racconto è una strega, che accompagna il pubblico nella leggenda del Basilisco, creatura capace di pietrificare con lo sguardo. In un villaggio impaurito, solo un bambino, animato da curiosità e coraggio, osa avvicinarsi al mostro. Attraverso la conoscenza e l’empatia, anche le storie più temute possono trovare un nuovo finale. Una favola visiva che mescola mito, magia e teatro d’oggetti, pronta a prendere vita sul palco e che invita a riflettere sul superamento della paura e sul potere dello sguardo.

Al termine dello spettacolo sarà offerta una merenda da Titancoop.

Durata: circa 50 minuti

Età consigliata: dai 4 anni

I biglietti sono disponibili sul sito di San Marino Teatro: www.sanmarinoteatro.sm. Per chi ha diritto alla gratuità, i posti potranno essere riservati direttamente presso la biglietteria del Teatro Concordia il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 14.00. Per motivi di sicurezza non è possibile accedere in sala con passeggini e carrozzine. È tuttavia possibile posizionare l’ovetto direttamente sulle poltrone, che verranno riservate gratuitamente.

c.s. San Marino Teatro

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: