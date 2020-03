TIM San Marino è a fianco della Protezione Civile Sammarinese per il sostegno a tutta la popolazione nella lotta contro l’emergenza sanitaria COVID-19. Donati 15.000 euro alla Protezione Civile per l’acquisto di materiale sanitario

TIM San Marino è a fianco della Protezione Civile Sammarinese per il sostegno a tutta la popolazione nella lotta contro l’emergenza sanitaria COVID-19. Donati 15.000 euro alla Protezione Civile per l’acquisto di materiale sanitario.

La Repubblica di San Marino sta vivendo forse una delle fasi più dolorose della sua storia millenaria.

Riteniamo indispensabile l’impegno di tutti a sostegno delle Istituzioni oggi in prima linea nel tentativo di contrastare l’emergenza da COVID-19 nel nostro Paese.

Nel quotidiano, c’è chi combatte questa guerra in trincea: medici, rianimatori, infermieri e tutto il personale dell’Ospedale che accoglie gli ammalati colpiti dal virus. In un momento così drammatico, queste persone non possono essere lasciare sole: è da loro che dipende la sicurezza dei cittadini ed in particolare di coloro che hanno contratto questo virus.

In questo contesto TIM San Marino, in qualità di azienda profondamente radicata nel territorio, oltre che assicurare ai cittadini e alle Istituzioni del Paese il proprio supporto garantendo la piena efficienza delle reti di telecomunicazioni, sente il dovere di sostenere con un gesto di vicinanza morale e materiale chi è impegnato nell’arginare e respingere la pandemia.

A tale scopo TIM San Marino ha donato oggi alla Protezione Civile della Repubblica la somma di 15.000 euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e strumentazioni ad uso medico, affiancandosi così nella sua difficile e impegnativa battaglia contro il virus.

Con il contributo di tutti vinceremo insieme questa battaglia.



