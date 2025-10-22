Tim San Marino sigilla una nuova partnership sportiva per promuovere la robotica educativa

Tim San Marino sigilla una nuova partnership sportiva per promuovere la robotica educativa.

TIM San Marino annuncia una nuova e innovativa partnership sportiva con Robotica San Marino, al fine di promuovere e sviluppare la robotica educativa sul territorio sammarinese. Un'iniziativa che punta a creare opportunità formative per le giovani generazioni, stimolando la curiosità e l’interesse per le discipline scientifiche e tecnologiche. Da sempre a supporto dello sport in tutte le sue forme, TIM San Marino ha deciso di estendere il suo impegno anche al mondo delle competizioni scientifiche e tecnologiche, riconoscendo nel mondo della robotica un'importante disciplina che unisce le sfide competitive all'educazione. La collaborazione tra TIM San Marino e Robotica San Marino si concentra su progetti educativi che coinvolgono innanzitutto i giovani sammarinesi, impegnati in attività pratiche, sfruttando la robotica come strumento per sviluppare competenze tecniche e creative. Un passo fondamentale per continuare a investire nello sviluppo di talenti locali, mettendo a disposizione non solo le competenze tecnologiche, di cui la storica azienda di telefonia è portavoce, ma anche il suo forte legame con il mondo dello sport in genere e coi suoi ideali portanti. Con questa iniziativa, TIM San Marino testimonia il suo impegno nel guardare al futuro e nel contribuire alla costruzione di un contesto in cui i giovani sammarinesi abbiano gli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide del domani. "Questa partnership con TIM San Marino segna un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita. L’obiettivo è rendere la robotica sempre più accessibile a tutti, stimolando l'interesse dei giovani e accompagnandoli nella scoperta delle potenzialità di questa disciplina, che è al cuore delle innovazioni tecnologiche del futuro." [Robotica San Marino] La partnership si inserisce - inoltre - in un contesto storico particolarmente attivo, in cui la Repubblica di San Marino sta mettendo in campo una crescente partecipazione alle competizioni internazionali di robotica. La delegazione sammarinese prenderà infatti parte alle prossime Olimpiadi di Robotica, che si terranno a Panama City a fine ottobre 2025, con il supporto di TIM San Marino come sponsor ufficiale, all’interno di un evento di portata globale che è il più rilevante per il settore e che riunisce giovani menti brillanti, per competere con soluzioni innovative nel campo della robotica. TIM San Marino e Robotica San Marino vedono questa partecipazione come un'opportunità per mettere in luce le capacità dei giovani sammarinesi e per continuare a rafforzare la presenza di San Marino nell'arena tecnologica internazionale. Non a caso, proprio quest’anno si è già tenuto a San Marino anche il primo hackathon, organizzato nel luglio scorso.

c.s. Tim San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: