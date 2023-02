Timbratura medie e superiori: raccolte 247 firme

In merito alla questione "Eliminazione della timbratura da parte degli studenti Scuola Media e Superiore" desideriamo informare tutti coloro che hanno condiviso l'obiettivo, che sono state raccolte nell'arco di sole 3 settimane ben 247 firme ed evidenziando che si tratta di un tema che non è mai stato preso in esame dalla politica attraverso un confronto con la cittadinanza. Abbiamo già inoltrato copia della lettera sottoscritta dai cittadini al Segretario di Stato all'Istruzione, al Preside della Scuola Media e al Preside della Scuola Superiore. Il tema verrà discusso nel prossimo Consiglio d'Istituto della Scuola Media che avrà luogo il 23 febbraio 2023. Ci preme sottolineare che con questa prima iniziativa è nostra intenzione ridare responsabilità e valore al ruolo dell'insegnante, al quale unicamente spetta l'appello e la registrazione degli allievi presenti ed assenti; trattandosi questo di un compito importante e delicato, non può essere delegato ad una macchina. Se non sono gli insegnanti ad assumersi la responsabilità della propria funzione, come pretenderla dagli studenti? Ringraziamo tutti coloro che hanno sentito la necessità di riflettere e mettere in discussione una pratica burocratica che ha effetti negativi sul piano educativo.

Cs Lettera firmata