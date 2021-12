Tirocini formativi offerti dalla PAM presso il Centro Studi Internazionale di San Marino

Tirocini formativi offerti dalla PAM presso il Centro Studi Internazionale di San Marino.

L'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM) ha deciso di offrire dei tirocini formativi all'interno del suo Segretariato, presso il Centro Studi Internazionale della Repubblica di San Marino, inaugurato il 20 novembre u.s. alla presenza di una delegazione parlamentare internazionale guidata dal Presidente della PAM, On.le Gennaro Migliore, ed accompagnata dal Segretario Generale, Amb. Sergio Piazzi. Questi stage, assegnati per un periodo compreso tra i quattro e i dodici mesi, sono rivolti a soggetti con età maggiore di 18, che siano in possesso di una Laurea universitaria o iscritti a corsi di studio, ed aventi una approfondita conoscenza di una delle lingue ufficiali della PAM (Inglese, Francese, Arabo) e di un’altra lingua della regione. Lo scopo di tale iniziativa è quello di contribuire alla formazione professionale dei giovani cittadini, nonché alla comprensione del funzionamento dell'organizzazione e delle attività di una grande Organizzazione Internazionale quale l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. I tirocini inizieranno nei mesi di gennaio, aprile e settembre di ogni anno, e rappresentano ancora una volta l’impegno e la proficua collaborazione del nostro Paese con l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, in particolare in ambito di ricerca e studi multidisciplinari.

c.s. Delegazione consigliare presso l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: