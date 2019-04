Tiss’You vola a Londra per la XXVIII conferenza Isokinetic

Durante l’ultimo weeend di aprile, si terrà presso il Wembley Stadium di Londra la XXVIII conferenza internazionale organizzata da Isokinetic dedicata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione degli infortuni legati allo sport. Per alimentare la collaborazione nata tra il celebre gruppo medico sportivo Tiss’You l’azienda sammarinese parteciperà all’evento. Durante questo appuntamento, la comunità medica legata al calcio, ha l’obiettivo di interfacciarsi in maniera globale agli altri sport per incoraggiare lo scambio di informazioni e le migliori pratiche in atto per migliorare la salute, lo sviluppo atletico e le performance degli sportivi. In collaborazione con alcuni professionisti dell’Istituto Clinico Humanitas, Tiss’You contribuirà anche scientificamente con un workshop dedicato alla prevenzione e al trattamento dell’artrosi precoce negli atleti a fine carriera.