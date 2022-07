Titancoop, a sostegno del potere d’acquisto di soci e clienti, aumenta, per 3 mesi, lo sconto SMaC dal 2% al 5%

Titancoop dal 1° agosto al 31 ottobre 2022 attiva una campagna straordinaria a sostegno del potere d’acquisto di soci e clienti con l’aumento della percentuale di Sconto SMaC dal 2% al 5%. L’aumento dello sconto (+3%) è interamente sostenuto da Titancoop. Tutti i possessori di SMaC Card che effettueranno acquisti presso le sedi di Valdragone e Dogana, dall’1/8 al 31/10, riceveranno immediatamente una ricarica sconto del 5% calcolata sul prezzo d’acquisto. L'attivazione della campagna promozionale è frutto di specifico accordo di collaborazione sottoscritto tra il Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio e il Presidente di Titancoop. La scelta di assegnare uno sconto del 5% su tutte le operazioni di acquisto effettuate presso i propri punti vendita oltre ad essere l’ulteriore conferma dell’attenzione da sempre avuta da Titancoop verso i propri soci e clienti, è altresì attestazione della valenza positiva del Progetto San Marino Card in grado di consentire, agli operatori economici aderenti all’iniziativa, di poter attivare politiche commerciali a beneficio della propria attività e dell’intero sistema San Marino. Lo sconto, riconosciuto su tutte le cessioni registrate con SMaC Card da parte di Titancoop, può essere speso in tutti gli esercizi commerciali aderenti allo SMaC Sconto e presso tutti gli esercenti SMaC Fisco che hanno aderito al progetto PaGO!SMaC. L’attuale iniziativa fa seguito a precedente campagna straordinaria attivata da Titancoop, con raddoppio dello sconto SMaC dal 2% al 4%, in occasione del 42° anniversario dell'apertura del primo punto vendita avvenuta il 25 ottobre 1976.

Il Servizio SMaC Raffaele Piattelli