Titancoop celebra 50 anni di storia: presentati alla Reggenza il libro e il francobollo del cinquantesimo

A cinquant’anni dalla nascita della cooperativa e a pochi giorni dall’anniversario dell’apertura del primo punto vendita, Titancoop entra nella fase conclusiva di un anno interamente dedicato alla propria storia, alle persone che l’hanno costruita e al rapporto sviluppato nel tempo con la comunità sammarinese. Questa mattina una rappresentanza di Titancoop, guidata dal Presidente Mauro Fiorini, è stata ricevuta dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Gerardo Giovagnoli e S.E. William Casali, per la presentazione del volume celebrativo Oltre la Spesa - 50 anni di Titancoop e del francobollo commemorativo dedicato al cinquantesimo anniversario. La cooperativa è stata presentata dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi e dal Presidente di Titancoop Mauro Fiorini, mentre la ViceDirettrice Isabella Bizzocchi delle Poste ha illustrato il progetto del francobollo. L’incontro ha rappresentato uno dei momenti istituzionali più significativi del percorso celebrativo, offrendo l’occasione per ripercorrere le principali tappe della storia di Titancoop e le numerose iniziative sviluppate nel corso del 2026. Alla presentazione hanno preso parte anche Alice Pasquini, artista visiva, illustratrice e street artist italiana riconosciuta a livello internazionale, autrice dell’opera Oltre realizzata appositamente per il cinquantesimo anniversario, Tito Menzani, storico economico e dell’impresa e studioso del movimento cooperativo, autore del volume celebrativo e Riccardo Varini Direttore del Corso di laurea triennale in Design dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che ha curato la realizzazione del logo celebrativo del 50° anniversario di Titancoop. Erano inoltre presenti all’udienza il Direttore di Dipartimento della Segreteria di Stato al Turismo, Poste e Cooperazione Filippo Francini, il Presidente della Fondazione XXV Marzo Olga Carattoni, la Direttrice di Titancoop Massari Barbara, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione della Titancoop, una delegazione dei dipendenti ed altri ospiti. L’opera Oltre di Alice Pasquini presentata mette in relazione il territorio sammarinese con una figura rivolta verso l’orizzonte, facendo dialogare memoria, appartenenza e futuro. L’immagine è stata scelta anche per la grafica del francobollo commemorativo realizzato in occasione dell’anniversario. Il volume Oltre la Spesa - 50 anni di Titancoop, scritto da Tito Menzani, in collaborazione con Olga Carattoni e Giacomo Lonfernini ricostruisce invece mezzo secolo di vita della cooperativa attraverso documenti d’archivio, fotografie, testimonianze e dati, Conferenza stampa a Palazzo Graziani 19 ottobre ore 12.00 Lunedì 19 ottobre alle ore 12.00 presso Palazzo Graziani si è svolta la conferenza stampa dedicata alla presentazione dell’evento conclusivo per il 50° anniversario della cooperativa e a un breve riepilogo delle principali attività realizzate nel corso dell’anno celebrativo. Sono intervenuti: Dott. Filippo Francini, Direttore di Dipartimento per la Segreteria di Stato al Turismo, Poste e Cooperazione; Mauro Fiorini, Presidente di Titancoop; Olga Carattoni, Presidente Fondazione XXV Marzo; Isabella Bizzocchi, Vicedirettrice generale di Poste San Marino Alice Pasquini, artista e autrice dell’opera Oltre, realizzata in occasione del 50° anniversario e utilizzata per la grafica del francobollo celebrativo; Prof. Tito Menzani, autore del volume celebrativo Oltre la Spesa. 50 anni di Titancoop Prof. Riccardo Varini, Direttore del Corso di laurea triennale in Design dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che ha curato la realizzazione del logo celebrativo del 50° anniversario di Titancoop. La conferenza è stata inoltre l’occasione per presentare più nel dettaglio il programma delle iniziative previste per il 25 ottobre. Una storia iniziata nel 1976 Titancoop nasce l’8 maggio 1976, quando quaranta lavoratori e lavoratrici danno vita alla cooperativa con l’obiettivo di tutelare il potere d’acquisto delle famiglie attraverso i principi della mutualità e della cooperazione. Pochi mesi dopo, il 25 ottobre 1976, viene inaugurato a Ranco di Domagnano il primo punto vendita. Da quel primo negozio la cooperativa cresce insieme a San Marino, attraversando profonde trasformazioni nei consumi, nella società e negli stili di vita. Con lo sviluppo dell’attività il punto vendita viene trasferito nel 1983 presso l'Ospedale di Stato; nel 1990 viene acquisita la sede di Valdragone e nel 2013 apre il secondo punto vendita a Dogana. Cinquant’anni nei quali Titancoop ha continuato a evolversi mantenendo al centro la relazione con i Soci, il radicamento nel territorio e i valori della cooperazione. Il cinquantesimo anniversario è stato per questo pensato non soltanto come una ricorrenza da celebrare, ma come un’occasione per raccogliere e condividere la storia della cooperativa, ricordare le persone che ne hanno fatto parte e lasciare nuove testimonianze alle generazioni future. Un anno dedicato ai 50 anni Le celebrazioni hanno accompagnato Titancoop durante tutto il 2026 attraverso iniziative sociali, culturali, artistiche e conviviali. L’8 maggio, esattamente cinquant’anni dopo la costituzione della cooperativa, Titancoop ha destinato al Consorzio Etico San Marino l’1% dell’incasso realizzato nei due punti vendita. Nella stessa giornata una cena celebrativa ha riunito i soci fondatori, offrendo l’occasione per rendere omaggio alle persone che nel 1976 diedero avvio all’esperienza cooperativa. Il 6 agosto si è svolta inoltre una cena conviviale che ha riunito tutti i dipendenti di Titancoop, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti delle cooperative con cui Titancoop ha costruito e mantiene rapporti di collaborazione. Un momento pensato per condividere il traguardo del cinquantesimo con le persone che ogni giorno contribuiscono alla vita della cooperativa e con realtà con cui, nel tempo, si sono sviluppati legami di collaborazione e reciproco sostegno. Nel corso dell’anno è stato inoltre realizzato un nuovo logo celebrativo, sviluppato in collaborazione con i Corsi di Studio in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Parallelamente è stato avviato un importante lavoro di recupero e valorizzazione dell’archivio fotografico e documentario della cooperativa, confluito anche nel volume Oltre la Spesa e nella mostra dedicata ai cinquant’anni. L'agenzia di comunicazione Evolvency ha inoltre realizzato un documentario che ripercorre la storia di Titancoop dalle origini fino al presente attraverso le testimonianze di fondatori, presidenti, dipendenti e protagonisti della cooperativa. Il cinquantenario ha aperto anche un dialogo con l’arte contemporanea attraverso la collaborazione con Alice Pasquini e la realizzazione di Oltre, opera ideata appositamente per l’anniversario e utilizzata anche nella grafica dell’emissione filatelica celebrativa, realizzata in collaborazione con Poste San Marino – Divisione Filatelica e Numismatica. Un’altra collaborazione significativa è quella con il Laboratorio Barbò, che ha portato alla realizzazione di un piatto commemorativo in ceramica dedicato ai 50 anni di Titancoop. I piatti sono stati donati, tra gli altri, ai soci fondatori, come segno di riconoscenza e come testimonianza materiale di un traguardo costruito nel corso di mezzo secolo. Il 25 ottobre, cinquant’anni esatti dopo Il percorso celebrativo culminerà domenica 25 ottobre 2026, esattamente cinquant’anni dopo l’apertura del primo punto vendita Titancoop: a partire dalle ore 16.00, la Galleria del Centro Poliedro, in via 28 Luglio 218 a Borgo Maggiore, ospiterà una grande festa aperta ai Soci, alle famiglie e a tutta la comunità sammarinese. Il pomeriggio sarà condotto da Ettore Mularoni. La festa prenderà il via alle ore 16.00 con la merenda dedicata ai bambini. Alle 16.15 sarà la volta del laboratorio per bambini con Bradipoteatar, seguito alle 17.15 dallo spettacolo di Marco Tamagnini e Gianni Bardi. Alle 17.45 salirà sul palco Enrico Zambianchi, mentre dalle 18.30 alle 21.00 la giornata proseguirà con buffet apericena e brindisi ed il Dj Mr Lori G. Durante tutto il pomeriggio saranno inoltre presenti musica e intrattenimento per i bambini e sarà possibile visitare la mostra fotografica e documentaria dedicata ai 50 anni di Titancoop, costruita attraverso immagini e materiali provenienti dall’archivio storico della cooperativa. Sarà inoltre proiettato in anteprima il trailer del documentario realizzato da Evolvency per il cinquantesimo anniversario. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato e consegnato in omaggio ai Soci il volume Oltre la Spesa - 50 anni di Titancoop, accompagnato dal francobollo commemorativo e dall’annullo realizzato per la speciale ricorrenza. La giornata riunirà così le diverse dimensioni che hanno caratterizzato le celebrazioni del cinquantesimo: memoria storica, cultura, arte, attenzione alle famiglie e ai bambini, spettacolo, musica e convivialità. Il 25 ottobre non rappresenterà soltanto la conclusione delle iniziative organizzate nel corso dell’anno, ma soprattutto un momento di incontro tra persone e generazioni diverse attorno a una storia iniziata nel 1976 e diventata, nel corso di mezzo secolo, parte integrante della vita economica e sociale della Repubblica di San Marino. Cinquant’anni sono un traguardo importante, ma soprattutto il risultato di una storia costruita insieme: dalla partecipazione e dalla fiducia dei Soci, dal lavoro di generazioni di dipendenti e amministratori e dalla presenza di quanti hanno scelto e continuano a scegliere Titancoop. Una storia che, dopo cinquant’anni, continua ad andare “Oltre la tua spesa”.





C.S. Titancoop San Marino









