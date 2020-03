Titancoop: chiusura domenicale del punto vendita di Dogana

Titancoop: chiusura domenicale del punto vendita di Dogana.

La Cooperativa Titancoop ha deciso la chiusura domenicale del punto vendita di Dogana per le prossime due domeniche (22 e 29 marzo). Questa misura, eccezionale e limitata, è volta a tutelare la salute dei clienti durante l’emergenza COVID-19. La riteniamo una misura doverosa per una duplice valenza:

- contribuire a limitare le presenze sulle strade, in linea con il Decreto vigente, diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali

- rispondere alle esigenze dei dipendenti che tanto stanno facendo per garantire un servizio essenziale alle persone.

I punti vendita resteranno aperti con i consueti orari dal lunedì al sabato:

VALDRAGONE: dal lunedì al sabato 8.00-19.45

DOGANA: dal lunedì al sabato 8.00-19.50

Ricordiamo inoltre che Titancoop ha aperto un conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19:

IBAN SM51J0606709801000010151437

intestato a Titancoop per emergenza COVID-19

presso Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

causale DONAZIONE PER CORONA VIRUS.

Le donazioni vengono girate periodicamente all’ISS per attrezzature, farmaci e dispositivi medici e di protezione. Ad oggi sono stati raccolti 21.580€, di cui 20.000€ donati da Titancoop. Oltre a questa iniziativa ricordiamo che è in corso la collaborazione con la Protezione Civile per le spese a domicilio. Titancoop ringrazia tutti i nostri soci e clienti per il sostegno e la comprensione.

c.s. Titancoop

