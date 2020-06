Titancoop: conclusione raccolta fondi a favore dell'ISS

In data Giovedì 18 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione di Titancoop si è riunito con una riunione in presenza con osservanza delle disposizioni vigenti. A 4 mesi dall’avvio delle misure di emergenza il Consiglio di Amministrazione manifesta la propria vicinanza a tutte le persone che in questo periodo hanno vissuto momenti difficili e di dolore; ringrazia la Protezione Civile per il piano di assistenza alla popolazione attraverso le spese a domicilio e tutti volontari Scout che ci hanno aiutato nella gestione di questo progetto al quale abbiamo aderito da subito come negozio della grande distribuzione. Un plauso anche alla Cooperativa Decimo Castello che ha organizzato tutte le fasi di tale lavoro e la logistica assieme a Titancoop. Esprimiamo apprezzamento a tutti i Corpi di Polizia e il dipartimento Sanità Pubblica per la collaborazione e l'assistenza fornita allo scopo di garantire ogni giorno il rispetto delle regole. Un sincero ringraziamento a tutti i nostri dipendenti per il grande senso civico e cooperativistico e la professionalità dimostrata in ogni fase del Covid-19. Il CdA ha deciso di chiudere la raccolta fondi a sostegno dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, avviata dalla Cooperativa Titancoop a favore della comunità sammarinese durante l’emergenza COVID-19: complessivamente sono stati raccolti 40.000€ devoluti all’ISS per sostenere le spese straordinarie di questi mesi. Intendiamo ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto tale progetto. Inoltre, pur avendone avuto la possibilità, Titancoop non ha usato nessun tipo di sgravio pubblico ed il CdA ha deliberato di erogare per tutti i dipendenti un premio straordinario. Le iniziative Titancoop non si fermano qui. Fino al 30 settembre PREZZI FERMI su OLTRE 2.000 PRODOTTI A MARCHIO COOP. “Ripartiamo insieme da una spesa conveniente e sicura”: è questo lo slogan della campagna ideata da COOP per rispondere ai bisogni reali delle persone offrendo un ampio assortimento di prodotti essenziali per la spesa di tutti i giorni a prezzi convenienti e con la qualità garantita dal marchio COOP. Tra questi Forza 10, un pacchetto di 10 prodotti Coop di prima necessità che possono essere acquistati complessivamente a 10€. Azioni di convenienza quotidiana che permettono a tutti i soci e clienti di fare la spesa con tranquillità, unendo prezzo giusto, qualità, sicurezza ed eticità. Grazie a tutti i nostri soci e clienti per la fiducia e collaborazione dimostrate che hanno permesso alla Cooperativa di assolvere al meglio il proprio compito.



