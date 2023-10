Titancoop festeggia i 47 anni e invita soci e clienti

Titancoop invita soci e clienti a festeggiare il 47° anniversario nella giornata del 25 ottobre: colazione dalle 9.00 alle 11.00 e aperitivi dalle 17.00 alle 19.30 nelle sedi di Valdragone e Dogana. Anche in questo periodo difficile per le famiglie, Titancoop si è adoperata per sostenere progetti e promozioni per tutelare il potere d’acquisto dei propri soci e clienti. Dal 1° ottobre è partita un’operazione straordinaria per calmierare i prezzi dei prodotti della spesa quotidiana. Più di 1.200 prodotti a marchio Coop a cui si stanno aggiungendo anche prodotti delle Grandi Marche con prezzi ribassati o bloccati. Nel paniere degli oltre 200 prodotti ribassati del 10% figurano beni di primaria necessità includendo sia alimentari che non alimentari come pasta, pelati, caffè, uova, latte, formaggi e ancora pannolini, baby food, detergenza,... Simile la scelta adottata sugli oltre 1.000 prodotti a prezzo bloccato di 40 categorie merceologiche. A questo si aggiungono i 300 prodotti della Convenienza Quotidiana sulle Grandi Marche e la nuova linea a marchio Coop degli Spesotti. Questi ultimi sono 300 prodotti distribuiti su 75 merceologie estremamente convenienti, con alto potenziale di risparmio che garantiscono la qualità certificata e i valori del prodotto a marchio Coop: si va dal latte allo jogurt, alla pasta, al pomodoro, agli aperitivi, ai prodotti in scatola come tonno, salmone,.. fino ai surgelati, ai detergenti casa e persona ed al cibo per animali. Ci stiamo adoperando, come sempre, per combattere l’inflazione ed aiutare le famiglie a far tornare i conti in un momento che risente di gravi problematiche economiche anche a livello internazionale, ed in un’inflazione purtroppo ancora elevata.

cs Il Cda – Titancoop