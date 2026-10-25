Titancoop: Il 25 ottobre, cinquant’anni esatti dopo

Il percorso celebrativo culminerà domenica 25 ottobre 2026, esattamente cinquant’anni dopo l’apertura del primo punto vendita Titancoop: a partire dalle ore 16.00, la Galleria del Centro Poliedro, in via 28 Luglio 218 a Borgo Maggiore, ospiterà una grande festa aperta ai Soci, alle famiglie e a tutta la comunità sammarinese. Il pomeriggio sarà condotto da Ettore Mularoni. La festa prenderà il via alle ore 16.00 con la merenda dedicata ai bambini. Alle 16.15 sarà la volta del laboratorio per bambini con Bradipoteatar, seguito alle 17.15 dallo spettacolo di Marco Tamagnini e Gianni Bardi. Alle 17.45 salirà sul palco Enrico Zambianchi, mentre dalle 18.30 alle 21.00 la giornata proseguirà con buffet apericena e brindisi ed il Dj Mr Lori G. Durante tutto il pomeriggio saranno inoltre presenti musica e intrattenimento per i bambini e sarà possibile visitare la mostra fotografica e documentaria dedicata ai 50 anni di Titancoop, costruita attraverso immagini e materiali provenienti dall’archivio storico della cooperativa. Sarà inoltre proiettato in anteprima il trailer del documentario realizzato da Evolvency per il cinquantesimo anniversario. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato e consegnato in omaggio ai Soci il volume Oltre la Spesa - 50 anni di Titancoop, accompagnato dal francobollo commemorativo e dall’opera realizzata dall’artista Alice Pasquini. La giornata riunirà così le diverse dimensioni che hanno caratterizzato le celebrazioni del cinquantesimo: memoria storica, cultura, arte, attenzione alle famiglie e ai bambini, spettacolo, musica e convivialità. Il 25 ottobre non rappresenterà soltanto la conclusione delle iniziative organizzate nel corso dell’anno, ma soprattutto un momento di incontro tra persone e generazioni diverse attorno a una storia iniziata nel 1976 e diventata, nel corso di mezzo secolo, parte integrante della vita economica e sociale della Repubblica di San Marino. Cinquant’anni sono un traguardo importante, ma soprattutto il risultato di una storia costruita insieme: dalla partecipazione e dalla fiducia dei Soci, dal lavoro di generazioni di dipendenti e amministratori e dalla presenza di quanti hanno scelto e continuano a scegliere Titancoop. Una storia che, dopo cinquant’anni, continua ad andare “Oltre la tua spesa”.

C.s. Titancoop







