Titancoop lancia raccolta fondi per sostenere la sanità

In considerazione dell'emergenza legata alla diffusione ormai mondiale del COVID-19, la Cooperativa Titancoop ha deciso di impegnarsi per un sostegno concreto alla Sanità sammarinese. Per sostenere l'ISS durante questa emergenza sanitaria è stato attivato un conto corrente su cui tutti i clienti, ma anche ogni cittadino o azienda che lo desideri, potranno contribuire alla causa. Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico sul conto corrente, intestato a Titancoop per emergenza COVID-19 presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, con IBAN SM51J0606709801000010151437 e causale DONAZIONE PER CORONA VIRUS. Per l'avvio dell'iniziativa Titancoop ha deciso di contribuire con un primo versamento di 20.000€. La cifra raccolta verrà destinata all'Istituto per far fronte alle spese sanitarie straordinarie legate a questa emergenza. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sull'iniziativa sono disponibili sul nostro sito www.titancoop.sm. Titancoop ringrazia in anticipo tutti coloro che vorranno contribuire attivamente a sostegno dell'intera comunità sammarinese.