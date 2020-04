Titancoop: nuovi orari e aggiornamento sull'iniziativa a favore dell'Iss

Con l’allungamento delle giornate e per evitare affollamenti in alcune ore del giorno, la Cooperativa Titancoop comunica che da oggi, martedì 14 aprile, i punti vendita riprenderanno i consueti orari giornalieri:

DAL LUNEDÌ AL SABATO

Valdragone 8.00-19.45

Dogana 8.00- 19.50

DOMENICA 19 APRILE: CHIUSI

Desideriamo inoltre aggiornarvi sulla raccolta fondi a favore dell’ISS, che ha raggiunto la cifra di 33.500€. Titancoop ringrazia tutti coloro che hanno inviato una donazione in base alle proprie possibilità: tutti i Soci, i Clienti, il Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti, le Associazioni e la Fondazione XXV Marzo. La raccolta non si ferma, è ancora possibile contribuire:

IBAN SM51J0606709801000010151437

intestato a Titancoop per emergenza COVID-19

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

causale DONAZIONE PER CORONA VIRUS.

Desideriamo inoltre fornire alcune comunicazioni ai nostri soci e clienti: REGOLE A TUTELA DELLA SALUTE DI TUTTI: si consiglia fare la spesa non più di una o due volte a settimana, un solo componente per nucleo famigliare alla volta. RACCOLTA PUNTI: il termine per l’utilizzo dei punti non ancora scaricati della raccolta 2019 è stato esteso al 30 aprile. SPESA A DOMICILIO e COLLETTA ALIMENTARE: Titancoop supporta il Piano di Assistenza alla Popolazione della Protezione Civile. L’assistenza offerta consente di portare la spesa alle persone in isolamento/quarantena o sole. Per usufruire del servizio occorre contattare la Protezione Civile ai numeri: 0549 883401 - 0549 883402. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.iss.sm La cooperativa, compatibilmente con le necessità legate al piano di assistenza, fornisce anche un servizio di spesa a domicilio. Per accedere a questo servizio occorre contattare direttamente Titancoop al numero: 0549 902567. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito: www.titancoop.sm Titancoop intende ringraziare la Protezione Civile per aver messo in atto il piano di assistenza alla popolazione ed esprime gratitudine verso tutti i volontari che hanno contribuito attivamente per la sua realizzazione. Tramite questa collaborazione dall'inizio dell'emergenza è stato possibile consegnare a più di 200 famiglie generi di prima necessità e sostenere persone in isolamento o sole. Esprimiamo grande soddisfazione per la raccolta della colletta alimentare a cui i nostri clienti, soci, dipendenti e il nostro Consiglio di Amministrazione ha aderito proficuamente. Grazie a tutti. Intendiamo inoltre ringraziare, in questo momento così delicato, tutti i Corpi di Polizia ed il Dipartimento Sanità Pubblica per la collaborazione e l’assistenza fornita allo scopo di garantire ogni giorno il rispetto delle regole.

c.s. Titancoop