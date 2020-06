"Titani", le forze di Maggioranza auspicano approvazione condivisa

In vista della seduta del Consiglio Grande e Generale, dando seguito anche agli Ordini del Giorno approvati all’unanimità dall’Aula, i gruppi di Maggioranza hanno depositato un Progetto di Legge per l’istituzione dei “Titani”, cioè i Certificati di Compensazione Fiscale Sammarinesi (CCFS). L’intento di questo provvedimento è innanzitutto dare un sostegno immediato e concreto a quelle famiglie di lavoratori, disoccupati, piccoli imprenditori e artigiani che stanno purtroppo affrontando difficoltà anche nel soddisfacimento delle loro esigenze quotidiane. Nel futuro anche prossimo, si cercherà il migliore adattamento per utilizzare lo strumento anche a supporto delle politiche fiscali, economiche e industriali del Paese con cui lo Stato dovrà dirigere lo sviluppo economico, la gestione del debito, la revisione della spesa. Ad esempio, è ipotizzabile l’adozione di una scontistica più alta sulla Smac Card, rendendo più conveniente acquistare in Repubblica non solo per i residenti, ma anche per i turisti. L’intento che anima i gruppi promotori del disegno di legge, data la valenza strutturale del provvedimento, è quella di seguire un iter legislativo regolare, che preveda un proficuo dialogo con tutte le forze di opposizione con l’obiettivo di arrivare all’approvazione di un testo quanto più condiviso possibile nell’interesse della Repubblica.

c.s. congiunto

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Movimento RETE

Noi Per la Repubblica

DOMANI - Motus Liberi



